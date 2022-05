Tras no existir inversionistas que ofrezcan más por tener el control de Twitter, Elon Musk precisó que dejaría toda la operación si la compañía no demuestra que el número de cuentas falsas en la red social se sitúa por debajo del 5%. Ante ello, el magnate podrá adquirir Twitter por un precio mucho más bajo de los US$ 44,000 millones ofrecidos en un primer momento, pues no se demostró lo solicitado por Musk. (Foto: iStock)