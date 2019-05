Los principales hitos en la historia de la inteligencia artificial

- / -

FOTO 4 | Inteligencia artificial hasta en la sopa Aquella partida de ajedrez supuso un antes y un después. Para la mayoría, la IA había sido algo entre complicado, curioso y absurdo. No tenía aplicación práctica, no podía usarse para nada. Tras Deep Blue, el mundo al completo se dio cuenta de las posibilidades de las máquinas. Unos años antes, Dreyfus presentaba una nueva versión de ‘Lo que las máquinas no pueden hacer’. Pero la gente ya no quería hablar de limitaciones. Internet había aparecido casi por arte de magia y el mundo empezaba a conectarse y a recoger datos, combustible ideal de las máquinas pensantes. Es así como varios vehículos de competición autónomos lograron recorrer 100 durísimos kilómetros en el desierto de Mojave. Otro hito de los “imposibles”. (Foto: Huawei)