FOTOGALERÍA. En mis casi 15 años de experiencia en diseño de lujo, tuve la oportunidad de conocer algunas de las mentes más brillantes, las personas más talentosas y los triunfadores más prolíficos de la industria, y tuve una buena idea de lo que hace a un gran líder en sus círculos. . Me encontré con cinco tipos diferentes, según el portal Entrepreneur.

1.El titulado

Harvard Business Review llama “gravedad familiar” al delicado equilibrio entre la singularidad de una empresa familiar y todos los factores críticos del éxito a largo plazo “. Dicha resistencia depende en parte de las transiciones ejecutivas fluidas, y la gobernanza durante y después de un cambio de liderazgo en una empresa familiar es un asunto bastante complicado. Un líder con el que me encontré heredó el negocio de lujo de su padre y no fue un ejemplo feliz de este tipo. Ocupó un papel clave, estuvo en el centro de la organización como el sol en el sistema solar, pero nunca dominó la gestión de personas, el desarrollo de liderazgo o las buenas prácticas de sucesión. Peor aún, al heredar el negocio, amplificó sus inseguridades innatas y su baja confianza en sí mismo. Producto de una sucesión indisciplinada de CEO, no había sido preparado para liderar y estaba acostumbrado a besar en anillo.

Crear una realidad empresarial nueva y renovada es, sin duda, un desafío para quienes provienen de familias acomodadas ... esencialmente estar a la altura de los estándares de la madre o el padre. Es común que nunca se sientan libres de los viejos errores de la empresa, pero también es común que nunca se responsabilicen por malas decisiones. La persona mencionada nunca se comprometió con nuestro equipo y se desconectó progresivamente de todos los jugadores clave. Es mejor para la empresa haber mirado hacia otro lado: una empresa con gravedad y gobernabilidad puede atraer fácilmente talento de fuera de la familia.

2. La diva

Para los puestos de director ejecutivo en la industria del lujo, he descubierto que una proporción de 60% de sustancia por 40% de estilo es una buena opción. Un líder meramente eficiente pero sin estilo no podrá representar las cualidades estéticas y vanguardistas de una marca. Pero si solo hay estilo y no hay sustancia, entonces la calidad del trabajo se ve comprometida y su equipo creativo (y los clientes, muy probablemente) percibirán con el tiempo que el valor de la marca se diluye. Esa fue mi experiencia inicial con este segundo tipo, el líder diva, pero con el tiempo, y en gran medida al aceptar ser entrenado por un mentor fuera de la organización, este elegante CEO tuvo éxito.

3. El líder del laissez-faire, laissez-aller

Si quieres crecer profesionalmente, es genial encontrarte con este tipo de personas. Con su actitud de confianza incorporada, no hay demasiada orientación, sino un celo por la delegación del equipo. Tuve la suerte de trabajar con un CEO que tomó pocas decisiones y permitió que mi equipo encontrara las soluciones adecuadas, en gran parte sin consultarlo. Dado que ese equipo era competente, asumió la responsabilidad y prefería participar en el trabajo individual, este estilo de liderazgo hizo que la estrategia fuera exitosa, pero existen riesgos, por supuesto.

4. El vendedor para siempre

Prometiendo la luna a los clientes y dejando a los equipos el terrible deber de dar malas noticias, este tipo de líder pierde rápidamente su credibilidad dentro y fuera de una organización. Al inflar historias y no cumplir su palabra, con el tiempo, su reputación se deteriora. El lujo es un mundo pequeño y la reputación es invaluable, por lo que la autenticidad y la integridad deben ser el núcleo del liderazgo y la gestión de una marca. Simplemente no hay compromisos al respecto: este sector es un dominio de tolerancia cero, y si desea trabajar en él, los trucos de los vendedores ambulantes no funcionarán.