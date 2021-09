Que los megapíxeles no te impidan ver el bosque cuando tienes que elegir un móvil por su cámara. Hemos llegado a un punto en el procesamiento de imágnes en el que con una lenta de 12 MP es más que suficiente para hacer fotos de gran calidad.

Según Esquire, es una combinación de lente, hardware y software. No hacen falta 48 o 108MP, lo que no quiere decir que sobren. Lo que ocurre es que muchos teléfonos de 48MP lo que hacen es fotografiar a 12MP de forma predeterminada y los teléfonos de 108MP, a 27MP o 12 MP para que las imágenes no ocupen tanto espacio y sean más rápidas de procesar.

Eso sí, si tienen cámaras de 48MP, 64MP o 108MP y disparas a plena luz vas a ver la diferencia con el resto, pero al final el mejor móvil es el móvil que ofrece un equilibrio entre precio y calidad (ahí dentro la batería del móvil, la calidad de la pantalla, los materiales...). O al menos así lo vemos nosotros.

Ahora mismo los dos móviles con mejores cámaras son el Samsung Galaxy S21 Ultra y el iPhone 12 Pro (todavía no hemos probado el iPhone 13 Pro ni el resto de productos de la nueva gama de Apple), eso es incontestable, pero hay muchas más opciones para (casi) todos los bolsillos.

Google Pixel 4a

Arrancamos con este modelo porque que un móvil tenga hoy en día una buena cámara no quiere decir que te tengas gastar una fortuna. Por menos de 400 euros, este móvil tiene una de las mejores cámaras del mercado. Que sí, que no es LA mejor, pero para este precio es LO mejor que puedes hacer con tu dinero.

iPhone 12 Mini

Anda mi madre, lo que dice este tío. Pues sí, lo dice. Un gran angular de 12MP y un ultra gran angular de 12MP. El pequeño de la familia de Apple es tan competente a la hora de hacer fotos que el iPhone 12 y honestamente no todo el mundo necesita un maquinón como el iPhone 12 Pro para hacer fotos.

Samsung Galaxy A52

64 MP gran angular (ƒ/1.8), 12 MP ultra gran angular (f/2.), 5 MP macro;,5 MP sensor de profundidad... por debajo de 400 euros es como para pensárselo.

Tiene una potente cámara cuádruple trasera con una lente principal de 48MP, una lente ultra gran angular de 50MP, un teleobjetivo de 8MP y una lente monocromática de 2MP (para hacer mejores fotos en blanco y negro). El OnePlus 9 Pro también permite grabación de video de 8K y una cámara frontal de 16MP con un rendimiento más que decente.

Oneplus 9 Pro

Oneplus 9

Y quien dice Oneplus 9 Pro... dice Oneplus.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Cuenta con cuatro cámaras traseras, incluida una cámara principal de 108MP f / 1.8, una cámara ultra gran angular de 12MP f / 2.2 y dos cámaras de telefoto de 10MP, una con una apertura de f / 2.4 y zoom óptico de 3x y otra con un f / 4.9 apertura y un enorme zoom óptico de 10x. Si buscas la mejor cámara del mercado es ésta, sin lugar a dudas.

Apple iPhone 12 Pro

(Porque todavía no hemos probado el iPhone 13 Pro, que sospechamos que le va a robar el puesto.) Es prácticamente igual que la del Samsung, en el fondo es más una cuestión de si eres más de iOS o de Android. Unidad de triple cámara, que incluye una cámara ultra gran angular f / 2.4, una cámara gran angular f / 1.6 y una cámara telefoto f / 2. La cámara TrueDepth frontal también cuenta con un sensor de 12MP. Hay muchas funciones interesantes en el iPhone 12 Pro, como un escáner LiDAR, que permite enfocar más rápido en escenarios con poca luz.

iPhone 12

No tiene telefoto, es la única pega. Un gran angular de 12MP y un ultra gran angular de 12MP. Si bien el iPhone 12 no tiene una cámara de telefoto, puedes conseguir un zoom digital de hasta 5x. El iPhone 12 es de grabar videos HDR con Dolby Vision hasta 30 fps (en comparación con los 60 fps del iPhone 12 Pro, pero está claro que no todo el mundo necesita el doble). La cámara frontal del iPhone 12 es capaz de funcionar tanto en modo nocturno como en Deep Fusion. Muy bueno el modo nocturno.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Buen zoom. Con una cámara trasera triple, el Note 20 Ultra tiene una cámara principal de 108MP f / 1.8, una cámara ultra gran angular de 12MP f / 2.2 y, lo más importante, una cámara de 12MP f / 3 con zoom óptico de 5x y zoom digital de 50x.

iPhone 12 Pro Max

Por supuesto que la cámara del iPhone 12 Pro Max es buena... pero era demasiado obvio, no. Y le ocurre igual que al resto de móviles de Apple. Habrá que probar las cámaras de los nuevos modelos de la gama iPhone 13 para ver si merece la pena ir directamente a por ellos, o esperar a una oferta en los modelos que sustituyen.