Un error común es pensar que el fracaso es resultado del error épico de una sola persona, cuando en muchas ocasiones es resultado de la suma de varias circunstancias. Se dice que los vigilantes de la torre del Titanic no traían binoculares; los operadores del telégrafo no prestaron atención a mensajes de advertencia de otros navíos; Bruce Ismay – el empresario dueño del Titanic- presionó al capitán Edward Smith para que el barco viajara a toda velocidad aun cuando su tamaño lo hacía difícil de maniobrar; la compañía White Star Line obligó a Thomas Andrews, arquitecto del barco, a reducir el número de botes salvavidas para que la cubierta no se viera “fea”, etcétera. (Foto: iStock)