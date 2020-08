FOTOS | ¿Quieres ganar dinero en línea? ¿Quieres ganar millones de pesos casi sin esfuerzo? Claro, muchos publicistas pudieran hacerte creer que la buena vida está a unos cuantos pasos. Te dicen que tu camino hacia la riqueza digital está a la vuelta de la esquina gracias a este secreto que están por descubrir. ¿Lo mejor de todo? Que sólo te lo van a compartir porque eres parte de su círculo íntimo. Eres el elegido. Parte de los afortunados, según Entrepreneur.

Pero todos sabemos cómo sigue la historia, ¿cierto? El deseo de querer generar ganancias y dejar la vida corporativa es muy fuerte, tan fuerte, que este sistema de dinero fácil es tan atractivo que tuviste que hacer en él. Y luego tomas la decisión y lo haces. Ahora estás sentado frente a este curso mágico y lo único que necesitas hacer es tomarlo e implementarlo.

Aunque a pocos les termina resultando. Pasa que nadie toma el curso, menos lo implementamos. Sin embargo, solemos a escucha a mucha gente hablar sobre apresurarte. Trabaja duro, dicen. Esfuérzate. Échale ganas. Trabaja toda la noche. Claro… esto viene de nuestros padres y sus buenas intenciones. Quieren equiparnos con las mejores herramientas para triunfar. Pero esforzarte y trabajar duro no siempre significa tener éxito. Puedes ganar algo de dinero en Internet si trabajas sin descanso. Pero ¿realmente serás libre de la vida corporativa? Lo más probable es que no.

Cómo ganar dinero en línea sin renunciar a tu trabajo

Para la mayoría, el objetivo es la libertad. Libertad financiera. Libertad de un trabajo que ya no quieren tener. Quieren la libertad de ir a donde quieran cuando quieran, con quien quieran. No tener que reportar cada movimiento y comportamiento. Pero antes de hacerlo, necesitas un plan. Claro, podrías quemar tus cartas, renunciar e intentarlo. Podría funcionar para algunos, pero para otros, hay un pánico real de no lograrlo.

Sin embargo, aquí la verdad: La mayoría de las personas lo piensa demasiado. ¿Necesitas renunciar a tu trabajo para ganar un poco de dinero extra? No. Y lo mejor es que una vez que encuentres la forma de hacer dinero internet, todo lo que tienes que hacer es escalar tus esfuerzos. ¿Serás multimillonario haciéndolo? Lo más probable es que no, pero sin duda podrías ser millonario. Lo único que necesitas es empezar confiando en ti mismo.

Hoy, lo único que necesitas hacer es elegir un camino. ¿Cómo vas a generar dinero en línea? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a esta causa? No podrás lograrlo sin cierto nivel de inmersión. Pero no se trata de trabajar mucho, sino de hacerlo de manera inteligente. Estamos hablando de cuatro horas a la semana de trabajo inteligente. Y eso significa que vas a contratar a terceros. Elige tu camino principal y contrata ayuda para el resto. No necesitas ser experto en todo, solo necesitas ser muy bueno en la actividad principal que elijas hacer.

Todos tienen que iniciar en algún punto, y aunque el dinero no debería ser tu objetivo principal, si sólo quieres ingresos extras, entonces tu objetivo es claro. Enfócate en tus primeros $1,000 pesos. Si puedes ganar $1,000 puedes llegar a los $10,000. No te preocupes con todas las cosas que tienes que hacer. Empieza con algo chico y ponte a trabajar. Pero sé consciente de que tomará tiempo, no pasará de la noche a la mañana, así que no te decepciones poniéndote expectativas idealistas de que mágicamente aparecerán los millones en tu cuenta de banco.

1. Empieza a vender acciones en línea

Uno de mis mentores, Jeremy Delk, una de las personas más exitosas que conozco, empezó literalmente de cero. De hecho, estaba peor que eso. Había tomado $30,000 dólares que su papá le había heredado en su cumpleaños 18 y lo convirtió en un portafolio valuado en más de 1.2 millones de dólares vendiendo acciones. Esto fue antes de que explotara la burbuja del .com. Estaba tan seguro de sí mismo en ese momento que tomó $800,000 dólares de margen. Estaba volando alto. Tenía 22 años, estaba en la universidad y al día ganaba mucho más de lo que sus profesores ganaban al año.

Cuando se rompió esa burbuja lo perdió todo. Los cobros empezaron y el dinero desapareció, lo peor es que había perdido su herencia. Pero siempre me dice que ese dolor le dio las bases correctas. Durante esos años aprendió muchísimo. Y cuando el mercado se recuperó encontró la forma de posicionarse nuevamente, ahora vendiendo casas. Esto lo puso en el camino hacia iniciar su propio negocio y eventualmente convertirse en un emprendedor altamente exitoso que genera más de $100 millones de dólares al año.

¿Su consejo? Empieza con algo pequeño. Aprende a mover las tuercas y sigue tu pasión. No vas a ser excelente en nada, de hecho, vas a ser más bajo que el promedio, pero con el tiempo lo irás haciendo mejor. Tienes que tener la mentalidad correcta y dar los primeros pasos. La persistencia y la acción son necesarias en cada empresa, pero sobre todo en las que hay capital en riesgo y en las que no sabes qué estás haciendo. Hacer dinero en línea no es fácil por ningún lado. Tienes que poner atención y ser inteligente con cada movimiento.

Delk dice que debes abrir una cuenta en una institución grande y luego empezar a vender acciones pequeñas, siendo precavido, sin tomar grandes riesgos mientras aprendes a hacerlo. Pero lo más importante es enfocarte en la razón para esto, más allá del dinero. El dinero es increíble pero hacemos más cosas por lo importante que por los objetos brillosos. Así no sólo podrás ganar algo de dinero sin renunciar a tu trabajo, también podrás cortar esa unión con el mundo corporativo para siempre.

2. Crea un negocio de e-commerce

Algunos de los emprendedores más inspiradores que conozco han iniciando en los negocios de e-commerce con los ojos bien abiertos. Lo mejor es que hay muchísimas opciones, literalmente puedes vender lo que sea sin tener ningún producto de tu propiedad. Puedes vender en Amazon, en Shopify o en cualquiera de las plataformas que existen.

Jaime Cross, fundadora de MIG Soap, rezó durante años por encontrar una forma de ganar dinero. Era una mamá que se quedaba en casa y tenía que criar hijos, y tenía problemas financieros. Estaban tan mal que no les estaba alcanzando ni para la comida. Me cuenta que fue el momento más difícil de su vida. Pero una noche, en un sueño, tuvo una visión. Se vio a sí misma y a otros indigentes mezclando jabones como si fueran químicos con una misión de vida o muerte.

Han pasado siete años y está ganando millones de dólares al año vendiendo sus jabones hechos a mano con ingredientes naturales y orgánicos. Me cuenta que hay muchísimos químicos nocivos en los productos que compramos, así que ella literalmente creó productos tan orgánicos que podrías comértelos. Suena extraño, pero su camino es prueba de lo que se puede lograr cuando te dedicas a ello. Mucha gente se da por vencida demasiado rápido en lugar de ir más allá y esforzarse.

3. Entra a la lucha del network marketing

El network marketing suena casi a grosería, pero hay gente a la que le está yendo muy bien haciéndolo. Ray Higdon, dueño de Rank Makers, dirige un equipo masivo con cientos de reclutadores y clientes atendidos. Pero Higdon empezó como todos los demás: lo único que quería era ganar dinero en línea sin renunciar a su trabajo.

Empezando con algo pequeño, encontró una buena oportunidad que promover. Luego, empezó a usar las redes sociales como herramienta para reclutar sin tener que invertir en pautas. Me dice que sus videos lo ayudaron a atraer a los prospectos sin esfuerzo. Algo pasa cuando sales y le das contenido a tu audiencia. Esto pasa cuando ya tienes un cierto ingreso y a partir de ahí pasa el cambio hacia servir a otros en lugar de a ti mismo.

Higdon es prueba de esto. Su energía es contagiosa. La verdad del asunto es que el método que elijas para ganar dinero en línea, tienes que apegarte a él, no puedes ir de oportunidad en oportunidad y esperar que te funcione. Métete bien y, con el tiempo, las cosas empezarán a funcionar. Así es como se hace el dinero real.

4. Conviértete en consultor de pequeños negocios

Una ocupación que está conquistado la red son los coaches y consultores. Lo mejor es que no requiere de mucho tiempo y que sin duda puedes hacerlo mientras tienes tu trabajo de tiempo completo. Además, todo el mundo está familiarizado con los consultores y los negocios saben que necesitan ayuda y consejos de los demás para tener éxito. La realidad es que la mayoría de los negocios no tiene idea de cómo crecer. La realidad es que estarían muy dispuestos a que alguien más les ayudara en lugar de cometer errores costosos.

Además, es mucho más fácil lograr que los negocios te paguen por esto. Por supuesto que tendrás que aprender a mover las tuercas y necesitarás tener un ROI positivo para tus clientes. Es muy probable que los negocios te quieran seguir pagando cuando les entregas resultados. Eso es bastante obvio, así que asegúrate de darles un valor y no sólo irte con promesas.

Katie Richardson acaba de pasar a ser una coach de tiempo completo. Hace años creó una empresa con su esposo, Ben Richardson, que era un invento ingenioso para bañar a los bebés recién nacidos. Pero tras vender la empresa decidió que era momento de ayudarle a otros a construir sus negocios. Así que se decidió por una audiencia de mujeres y puso todo su esfuerzo en crear un negocio que empoderara a sus clientes a llegar al siguiente nivel.

5. Construye sitios web o funnels de ventas

Los sitios web y los funnels están en tendencia. Si quieres un negocio de servicios puedes hacer eso para ganar dinero sin renunciar a tu trabajo. Necesitarás algo de creatividad y entender que es un campo muy competido. Incluso al inicio tendrás que ofrecer algunos servicios a bajo costo o gratuitos para tener reseñas positivas. Pero valdrá la pena.

6. Vende cursos digitales

Los cursos digitales son el futuro. La mayoría de los emprendedores exitosos enseñan a través de cursos digitales. ¿Tienes que ser un experto? No, definitivamente no. Lo único que necesitas es estar algunos pasos por delante de tu audiencia. Eso es todo. Los cursos digitales se pueden construir de muchas formas y en varias plataformas, pero tienes que entender la forma de promocionarlos.

Hay plataformas como Udemy, pero estarías arriesgando una gran parte de tus ingresos y no tendrías control sobre descuentos o promociones. Fácilmente pueden tomar tu curso de $2,000 pesos y venderlo en $100. Y aunque esto le funciona muy bien a Udemy, no es lo mejor para la gente que invirtió mucho dinero y tiempo haciendo el curso. Lo mejor es construir tu curso en tu propia plataforma y promocionarlo en seminario web digitales.

7. Empieza tu blog

El blogging es uno de los campos más redituables y no necesitas ser un profesional para iniciar el tuyo. Puedes empezar donde quieras. Sin embargo, sí necesita apasionarte el tema. Construir tu audiencia lleva tiempo, si crees que pasará de la noche a la mañana, piénsalo de nuevo porque no será así. De hecho, pasarán meses si no es que años antes de que veas resultados. Pero eventualmente se convertirá en una gran forma de ingreso pasivo.

¿Cómo empezar? Elige un tema. Investiga. Y asegúrate de encontrar un nicho sano que tenga mucha tracción y atención. No sigas tendencias. Enfócate en comer sano, en la salud o en las relaciones interpersonales. Ahí es donde están los ingresos. Y puedes vender una gran variedad de productos relacionados a través del marketing de afiliados y otros anuncios que aparecen en tu contenido.

8. Empieza una agencia

Independientemente de si te enfocas en anuncios de Facebook, YouTube, Instagram o Google, hay mucho dinero si empiezas una agencia y no tienes que renunciar a tu trabajo. Además, puedes hacerlo desde casa. Incluso desde tu celular. Pero tienes que aprender a hacerlo bien, y para eso hay muchos recursos de entrenamiento. Toma un curso o aprende de tutoriales en YouTube. Mientras estés comprometido puedes aprender cualquier habilidad gratis.

Toda la información está ahí para que la tomes. La mayoría de las personas compran cursos porque es una forma organizada de consumir la información. Por lo general, es paso a paso. Esto es muy útil a la hora de consumirlo. Las ganancias pueden ser ilimitadas. Puedes cobrar una tarifa fija o un porcentaje de la inversión y si les das buenos resultados a tus clientes ese ingreso puede multiplicarse hasta el cielo.