La Zona Especial de Desarrollo Paita se encuentra a 56 kilómetros de Piura y a 3 kilómetros del Terminal Portuario de Paita, lo que le permite conectar con los mercados de Ecuador y Colombia, principalmente. Frente a las ZED de Ilo, Matarani y Zofratacna, el precio de su metro cuadrado es más elevado, con un costo de US$ 0,80. “Es una zona completamente industrial más que comercial”, precisa Marco Antonio Garrido, gerente general de ZED Paita.

La zona cuenta con 940 hectáreas en total pero de ellas, solo 200 hectáreas estaban habilitadas -es decir, con pistas, electricidad, veredas, agua, entre otros- las cuales se ocuparon casu en su totalidad al cierre del 2022 (solo hay un lote de tres hectáreas), con el ingreso de una empresa de telas de polipropileno. Así, ya son 39 empresas asentadas en el lugar, muchas de ellas, agroindustriales (dos del grupo Aje, una empresa de deshidratado y otra de snacks).

Fuente: GUÍA DEL INVERSIONISTA Zonas Económicas Especiales del Perú, publicado en julio 2022.

“ Hemos recibido empresas agroindustriales, de plástico, para almacenes, que tienen interés de ingresar a la ZED Paita por lo que ya hemos ingresado un proyecto al Gobierno Regional de Piura para habilitar 50 nuevas hectáreas, esperamos que se apruebe para formular el expediente técnico. Esta es la primera vez que ingresamos un proyecto de ampliación en los últimos seis años ”, sostuvo Garrido en diálogo con gestion.pe

Y es que “ya estamos en conversaciones con una empresa extranjera que quiere ingresar para instalar el primer data center en la Zona Especial de Paita”. Aunque Garrido evitó dar mayores detalles, señaló que el requrimiento de energía eléctrica de la empresa bordearía los 5 MW, demanda que sí podría cubrir considerando que, además, se han convertido en la primera zona económica con acceso a gas natural.

Cabe recordar que, en el 2018, se anunció que la empresa de capital chino Acero Norperuano ingresaría a la Zona Especial con un proyecto que bordeaba los US$300 millones, no obstante, finalmente no se concretó pues la siderurgia demandaba hasta 100 MW de electricidad y en ese momento la distribuidora de luz no estaba en la capacidad de satisfacer. ¿Ahora? “Aun falta capacidad para satisfacer la demanda, lo que podría hacer el usuario es tener su propio tendido pero eso incrementaría sus costos”, anotó el funcionario.

Para este 2023, la ZED tiene programado terminar la primera etapa del cercado de 11,000 kilómetros lineales y lanzar el proceso de selección para la segunda etapa.

Resultados de las Zonas Económicas Especiales

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los sectores con mayor participación en las exportaciones desde las ZEE fueron el rubro agropecuario (46%) y químico (38%). De hecho, el sector agroexportador presentó un comportamiento favorable, alcanzando un incremento de 40% con respecto a 2021, resaltando el crecimiento de la Zona Franca de Tacna (53%) y ZED Paita (44%). En este último, destacaron los envíos de arándanos y mangos, así como frutas (como piña) deshidratada.

Entre los principales productos de exportación destacaron los concentrados para bebidas (31%), geomembranas (18%), aditivos antioxidantes (10%) y mangos (7%). Además, por el contexto de mayores precios de los fertilizantes, el volumen enviado por las ZEE se elevaron. Ejemplo de ello es el crecimiento de 88% en los volúmenes exportados de fertilizantes desde ZED Matarani, representando un incremento interanual de 163% en valor.

Además, los productos exportados desde las ZEE alcanzaron más de 32 mercados internacionales, entre los que destacan los estados miembros de la Comunidad Andina: Ecuador (32%) y Colombia (29%); y los principales socios comerciales del Perú: Estados Unidos (7%) y China (6%).

¿Cuáles son los beneficios de una Zona Especial Económica?

Según el marco regulatorio, los usuarios que desarrollan las actividades autorizadas están exonerados del Impuesto a la Renta (29.5%), Impuesto General a las Ventas (18%), e Impuesto de Promoción Municipal - IPM (2%), así como de todo tributo creado o por crearse, tanto del gobierno central, regional y municipal, con excepción de aportaciones a ESSALUD6 y las tasas7 . En caso la empresa realice tanto actividades autorizadas como no autorizadas, se deberá llevar un registro de facturación exonerada y no exonerada.

Entre los beneficios aduaneros, se encuentran, entre otros, que el ingreso de mercancía del exterior a la ZEE no paga impuestos a la importación, así como el ingreso de maquinaria y equipo que será empleado por la empresa usuaria para el desarrollo de las actividades permitidas.

Además, la exportación de productos manufacturados en estas zonas puede acogerse a preferencias arancelarias. Al ser consideradas punto de llegada o tener una ficción legal extraterritorial, las ZEE aplican al beneficio para la descarga directa de mercancías, sin requerir internamiento previo en un depósito temporal, lo que reduce costos logísticos operativos.