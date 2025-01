En diciembre del 2024, el despacho nacional de cemento alcanzó las 967,000 toneladas métricas (TM), 0.1% más con respecto a mismo mes del año anterior, según informó la Asociación de Productores de Cemento (Asocem). Esta información incluye los despachos de las empresas asociadas y estimación de las no asociadas.

Ya con el resultado del último mes del año, en el 2024 se alcanzó casi 12 millones de toneladas métricas, lo que representó solo un aumento de 0.01%, respecto al año previo. En buena cuenta, se estancó el despacho de cemento.

Si solo se toma la data de las asociadas a Asocem, en diciembre del año pasado las empresas produjeron 916,000 TM de cemento, una reducción de 1% con respecto al último mes del año anterior, así como una disminución del 3% en el acumulado de los 12 meses (11.1 millones TM).

Nota: (*) Meses de noviembre y diciembre 2024 estimados por Asocem. Fuente: INEI (consulta 15 de enero 2025), Empresas Asociadas. Elaboración: ASOCEM.

Exportaciones e importaciones de cemento

En cuanto a la exportación, las empresas asociadas enviaron 12,900 TM de cemento, lo que representa un incremento de 70% con respecto a diciembre 2023, pero una reducción del 8% en el acumulado a 12 meses.

Con respecto a las importaciones, en el mismo lapso se importaron 3,000 TM de cemento, lo cual representa un incremento de 22% con respecto a diciembre del 2023 y un 29% más en el acumulado de los 12 meses.

En detalle, el precio promedio CIF de importación por TM fue de US$ 127 por el terminal terrestre de Tacna, 19% superior con respecto a diciembre 2023. Cabe resaltar que las importaciones de cemento en diciembre del 2024 provinieron 100% de Chile.

Panorama del clínker

En el mismo intervalo, las empresas asociadas produjeron 657,000 TM de clínker, lo que representa un retroceso de 30% con respecto a diciembre del 2023 y un 8% menos en el acumulado a 12 meses.

No obstante, las empresas asociadas no exportaron clínker, lo que representa un decrecimiento de 100% con respecto a diciembre del 2023.

Distinto fue el escenario de las importaciones. Al último mes del año se importaron 209,000 TM, lo cual representa un incremento de 376% con respecto a diciembre 2023.

El precio promedio CIF de importación por TM fue US$ 54, a través del puerto del Callao, 19% inferior con respecto a diciembre del 2023. Mientras que fue de US$ 111 a través del puerto de Matarani, 87% superior con respecto a febrero 2024; y de US$ 48 a través del puerto de Pisco, 19% inferior con respecto a marzo del mismo año.

Las importaciones de clínker en diciembre 2024 provinieron desde Corea del Sur (44%), Japón (24%), Ecuador (19%) y Turquía (13%).