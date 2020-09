Para David Tuesta, la reducción de gastos ineficientes debe comenzar en este Gobierno para darle margen de acción al próximo que inicia en el 2021.

Mientras que, Alfredo Thorne afirma que más allá del mediano plazo, el próximo año ya se comenzarán a tener problemas fiscales, sobre todo en el levantamiento de deuda.

Por su parte, Carlos Oliva considera que se debe ver al MMM como una guía de política económica, más aún en un periodo de cambio de Gobierno.

Lo que esconde esta situación es que se deberá subir impuestos

David Tuesta, Exministro de Economía y Finanzas

Hay que confiar en los números que hizo el Consejo Fiscal y coincido con el fondo del análisis, en que las cifras del MMM son exageradamente optimistas y no tanto si es que la caída (del PBI) de este año va a ser 12%

o 15% o si la recuperación del 2021 va a ser de 8% o 10%.

Lo que realmente es preocupante es el perfil de crecimiento promedio de 4.5% para los próximos años a partir del 2022, porque no hay nada que diga que el potencial se ha incrementado. Por el contrario, en los últimos años se ha reducido. Esto no es creíble.

“Quizás este Gobierno hará todo lo posible por no subir impuestos, pero le va a dejar la cuenta al que venga”.



Esto condiciona todo, lo que será tu gasto y tu recaudación. En el caso del gasto, se ve que está por encima del promedio, pese a quitar el impulso fiscal. Y en la parte tributaria, ¿de dónde se va a sacar 1.5 puntos adicionales de recaudación? Lo que esconde esto, y que ni el MEF ni el Consejo Fiscal lo quieren decir, es que implica necesariamente impuestos. Quizás este Gobierno hará todo lo posible por no hacerlo, pero le va a dejar la cuenta al que venga, que tendrá un margen fiscal muy bajo.

En adelante está en juego la solidez fiscal del Perú

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas

Saludo la conclusión del informe que dice que el nivel de la deuda pública no es sostenible. Creo firmemente en eso. Donde no coincido con el Consejo Fiscal es en que el problema va a estar en el mediano plazo, pues va a explotar en el 2021, porque no veo al MEF pudiendo levantar S/ 47,000 millones en el mercado internacional.

La situación complica al próximo Gobierno, porque este va a poder financiar su gasto hasta el 28 de julio del próximo año con el uso de los activos, lo que va a dejar sin margen de maniobra al siguiente.

“Este año y el próximo el déficit va a estar por encima del 8% del PBI. Bajarlo a 3% en 2022 es un disparate”.



El próximo año habrá problemas, porque se está suponiendo una trayectoria de recaudación que no es creíble. Cuando aumentamos el impuesto a las empresas en dos puntos porcentuales, que se recaudó en el 2019, el aumento fue me­nos de 1% del PBI. Aun subiendo tasas, no tienes ese efecto de una gran recaudación.

Si el MEF tiene la visión de que la recuperación es en V, no sé cuál es el temor de tener nuevamente las reglas fiscales. Este año y el próxi­mo el déficit va a estar por encima del 8% del PBI. Bajarlo a 3% en el 2022 es un disparate, la regla que han puesto no tiene sentido. Lo que está en juego es nuestra solidez fiscal.





Sí es posible incrementar la recaudación sin subir impuestos

Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas

El MMM es prácticamente para el próximo Gobierno. Cuando eso sucede, hay una disyuntiva, porque lo que allí se propone no se sabe si la próxima administración lo va a aceptar. Pasó algo similar con el que se hizo en el 2016.

Se veía bien en el documento, pero era irreal, porque si bien el nuevo Gobierno lo ajustó, al año siguiente lo soltó porque se dio cuenta de que se equivocó. Lo que se hace en este MMM es plantear un camino para la consolidación fiscal y pone como meta el 2026 para lograr el 1% de déficit, pero no es una proyección, sino una guía para hacer políticas.

“El mensaje del MMM es que alguien debe tomar esa bandera y lograr esas cifras, y el responsable de hacerlo es el MEF”.



Si se lee como lo hace el Consejo Fiscal, es cierto. No está claro cómo se lograrán ingresos fiscales ni cómo lograr ese crecimiento, pero el mensaje es que alguien debe tomar esa bandera y lograr esa cifra y es responsabilidad del MEF. Es posible incrementar la recaudación con las políticas que se vienen aplicando sin necesidad de subir impuestos, como la masificación de comprobantes electrónicos, la norma antielusiva, los cambios al impuesto predial y tributos a negocios digitales. Si se aplican bien, podrías tener el 1.5% del PBI adicional que plantea el MMM.