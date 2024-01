Así lo indicó Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT-Perú), que refirió a Gestión que, hasta el momento, camiones del Ecuador y Bolivia siguen ingresando al país sin que se les aplique los controles que refiere la nueva legislación.

La referencia es a la Ley 31646, dada el 29 de noviembre del 2022, que regula la circulación de vehículos de transporte terrestre internacional, de forma que cumplan la normativa peruana en materia de calidad de combustibles.

Vale recordar que la promulgación de esa norma, tras su aprobación por el Congreso, fue una exigencia de los gremios de camioneros nacionales, que reclamaban por la competencia desleal que les representa la circulación de vehículos ecuatorianos y bolivianos en el Perú que usan combustible subsidiado.

¿Qué estipula la norma?

El dispositivo establece que ese tipo de vehículos extranjeros deben utilizar combustibles que cumplan con los parámetros de calidad, relacionados al contenido de contaminantes previstos en la normativa nacional, ello, en referencia al Diésel con menos partes por millón de azufre.

En caso esos vehículos no cumplan con los parámetros de calidad antes indicados -estipula esa ley- se les permitirá su ingreso al país con la cantidad necesaria para su desplazamiento hasta el establecimiento (grifo o estación) de venta de combustibles al público más próximo.

Además, la norma faculta a Osinergmin, con apoyo de la PNP, a realizar la supervisión y fiscalización del cumplimiento de los aspectos antes mencionados (que los vehículos ingresen con combustibles que cumplan la normativa, o que puedan circular con el combustible con que ingresaron al Perú, hasta el establecimiento de venta más próximo).

Multas

Incluso determina que el incumplimiento de las referidas condiciones constituye infracción administrativa sancionable y su detección acarrea imposición de multa al transportista infractor por parte de Osinergmin, y en caso de reincidencia se aplica multas de mayor cuantía.

No obstante, Marchese reclamó que esa ley no se aplica, a pesar de que ya terminó su periodo de “marcha blanca” (es decir periodo educativo), y que ello sucede “porque Osinergmin no pone todavía a los inspectores, y toda la infraestructura que se necesita para el control”.

Impacto en transportistas peruanos

Al respecto, Erick García Portugal, ex director general de hidrocarburos de Minem, indicó a Gestión que hasta el momento no se conocía de la aplicación de esa normativa, pese a que debía haber sido implementada desde abril del 2023.

Refirió que la implementación de ese dispositivo es importante, por cuanto los transportistas de Ecuador y Bolivia ingresan al Perú con tanques adicionales de combustibles (diésel), derivados que adquieren en sus países a precios subsidiados, y más baratos que los que compran en Perú los camioneros peruanos.

LEA TAMBIÉN: ATU reforzará con 90 cámaras la fiscalización en los ejes viales de los corredores complementarios

El problema, anotó, es que los transportistas ecuatorianos y bolivianos realizan a su vez servicios de transporte de carga en territorio peruano, a fletes menores que sus pares peruanos (al usar combustible subsidiado), originándoles a estos últimos una competencia desleal.

En otros casos, los transportistas nacionales han incluso reclamado por el ingreso de combustible de contrabando procedente de los países vecinos antes mencionados.

Restricción en Bolivia a camioneros peruanos

García refirió que, para un transportista peruano, el costo de combustible hoy representa entre el 40 al 50% de todos sus costos operativos, por lo que no podrían competir con sus pares de otros países.

Sin embargo, indicó que Bolivia por ejemplo sí aplica restricciones a los transportistas peruanos, al permitirles el ingreso sólo hasta el grifo más cercano a sus fronteras, para que allí recarguen combustible de ese país, pero que se lo venden al precio internacional (sin subsidio).

Osinergmin: Si se aplica la regulación

Sin embargo, consultado sobre el tema, Osinergmin respondió a este diario que ya ha implementado y está aplicando la norma que regula el control del uso de combustibles a vehículos de carga extranjeros.

Detalló que, a partir del 9 de octubre hasta el al 6 de diciembre (del 2023) Osinergmin llevó a cabo acciones de fiscalización orientativa en fronteras, contando con el apoyo de la Policía Nacional y/o Sutran.

Para el efecto, señaló que desplegó una estrategia para orientar a los transportistas nacionales y extranjeros sobre las obligaciones señaladas en la Ley y su Reglamento.

También, añadió, realizó charlas a representantes de los gremios de transporte y autoridades nacionales e internacionales como: la Federación Nacional de Transporte Pesado de Ecuador, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Asimismo, indicó que, desde el 7 de diciembre, Osinergmin ha ejecutado 81 acciones de fiscalización con el apoyo de la Policía Nacional y/o Sutran, en los distintos pasos fronterizos.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.