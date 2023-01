Respecto al cierre de año, el dólar subió su valor frente al sol en 1.37%, al pasar de S/ 3.807 a S/ 3.859 al cierre del 20 de enero.

Este aumento del tipo de cambio sucede a pesar que el mercado se encuentra con un sentimiento más “positivo” ante una eventual postura más flexible de la Reserva Federal (tras publicación de dato de inflación de diciembre de Estados Unidos).

Expectativas de inflación

Mario Guerrero, subgerente de Economía del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, advirtió que el tipo de cambio más alto podría impactar en el componente de inflación importada (factor que tuvo relevancia en la escala de la inflación, sobre todo en el 2021).

Señaló que, si bien no es el factor más relevante para las expectativas de inflación, contribuiría a que estas desciendan lentamente. En el corto plazo, el dato de inflación de enero será lo que las deteriore.

Cabe indicar que las expectativas de inflación, componente que observa el BCR para sus decisiones de política monetaria, se encuentran en 4.3% para el cierre del 2023, nivel por encima del rango meta (1%-3%).

“La inflación no ha desacelerado como se esperaba. Con lo que se espera de enero, eso no ayuda a reducir las expectativas inflacionarias. Además, como para meter presión al escenario, el dólar sube, cosa que no se veía hace unos meses, lo que agregaría puntos adicionales en el componente de inflación importada. Para su cálculo se utiliza el tipo de cambio promedio, que será más alto en este mes que en diciembre. Al final todo suma”, señaló Guerrero.

Para Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, menciona que, por ahora, no debería haber un deterioro en las expectativas inflacionarias por el dólar.

Destacó que el tipo de cambio el viernes pasado no ha variado respecto al jueves, quizá porque los mercados estén internalizando que las protestas en Lima no han tenido una escala importante. Probablemente, no haya un aumento sostenido, aunque se está a la espera de los detalles (reglamento) de la ley de pensión mínima.

En ese sentido, la importancia de este factor en las expectativas de inflación podría ser marginal, aunque estas sí se podrían deteriorar por el resultado de la inflación en enero, que sería mayor.

“Luego de una reducción por un mejor sentimiento de los mercados, se retomó una trayectoria al alza por temas locales. No obstante, los inversionistas, que están atentos a cómo evoluciona la situación política y social, posiblemente estén considerando que la situación (protestas violentas) no tuvo los excesos que se temían. No se podría adelantar que no habrá impactos en las expectativas de inflación, pero con la información actual del dólar el impacto no es significativo” anotó.

El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, coincidió en que el impacto sería marginal por el lado cambiario, y señaló que, dado que espera que el entorno de convulsión social sea un factor transitorio y el dólar no tome más fuerza hacia adelante.

Mencionó, además, que de continuar con presiones alcistas en el tipo de cambio que puedan impactar en el dato de inflación y, por lo tanto, desalinear las expectativas, se contaría con una intervención del BCR.

“El clima de incertidumbre influye en las posiciones de inversionistas en activos locales, y eso puede afectar en la inflación, dado que hay una parte de la canasta afectada por el dólar. No obstante, no espero que se presenten desvíos muy marcados. Si las cosas se empiezan a apretar más, el BCR no dejará que el sol se deprecie de manera acelerada por el impacto que puede tener esto en sus metas de inflación”, anotó.