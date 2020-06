A partir de julio la Sunat volverá a fiscalizar a las empresas y solicitar el pago de tributos adeudados.

En ese sentido, Gestión conversó con Tanía Quispe, ex jefa de la Sunat, quien nos comentó acerca de las medidas de ayuda tributaria que considera que el gobierno aún no ha implementado y que debería, así como del manejo de las medidas ya implementadas.

Dada la situación actual del país, ¿considera que la Sunat, el gobierno central y el Congreso han tomado las medidas necesarias, en materia tributaria, para reactivar la economía?

Tenemos una situación terrible y aún hay varias medidas que tomar. Estas medidas deben darse para generar liquidez para las empresas y para reactivar la economía. Muchas MYPEs están con respirador artificial y otras ya han muerto.

Las medidas que se tomen deben ser mucho más a la vena para poder ayudar a las empresas a superar esta situación.

¿Qué tipo de medida considera apropiada?

Una alternativa que podría utilizarse es reducirle el pasivo tributario a las empresas. Las medidas de fraccionamiento, Reactiva Perú y otros podrían ser insuficientes por lo que se habría que pensar en algún tipo de subvención, como la posible exoneración de los pagos de Essalud o del impuesto a la renta de tercera categoría generada durante los meses de crisis.

No se trata de fraccionar la deuda, si no de reducir la carga tributaria.

“Se tendría que pensar en una exoneración del pago de Essalud o del impuesto a la renta de tercera categoría”



¿Considera que el pago de algunos tributos deberían suspenderse?

Debemos ver como bajar el pago de impuestos a lo mínimo indispensable.

Por ejemplo, no deberían haber pagos adelantados de impuestos, porque generaría problemas de caja en las empresas.

¿Qué pago de impuesto se podría suspender?

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es uno que se podría considerar. Este funciona como un crédito contra el Impuesto a la Renta, por lo que no tiene mucho sentido en el 2020, donde van a haber pocas ganancias. Habría que suspenderlo o compensarlo contra otros impuestos.

¿Este cambio se tendría que hacer mediante ley?

Eso se tendría que ver en una Ley, y las leyes las dicta el congreso, pero dado que se tiene que elaborar un paquete de reactivación económica, tal vez sea oportunidad para que el Poder Ejecutivo pida facultades para emitir una norma tributaria.

Exonerar el pago de tributos por un periodo determinado es una medida difícil de implementar. ¿Hay alguna alternativa a esta opción que igual le otorgue un beneficio a las empresas?

Si se deciden pagar los pasivos tributarios generados durante la pandemia deberían salir con un fraccionamiento especial para estas empresas, tal vez sin intereses y multas y con un período de gracia. O se puede establecer una subvención especial para que las empresas paguen con esta subvención sus pasivos tributarios de estos meses

En ese sentido¿qué opina acerca del nuevo régimen de fraccionamiento de la Sunat con tasas más beneficiosas (RAF)?

Es positivo, pero no se ha reglamentado así que todavía no está aplicable. No existen formularios para que las empresas puedan aplicar al RAF. La prontitud es necesaria en este tema para que las empresas sepan qué necesitan tener para aplicar.

Sin embargo, tiene aspectos que deben tratarse muy cuidadosamente. A las más grandes empresas se les pide una garantía. Si estas empresas otorgan una carta fianza a la Sunat se limita la capacidad de endeudamiento de la empresa en un periodo complicado por lo que la Sunat debe ser muy cuidadosa con como determina la garantía a otorgar. Considero que a los buenos contribuyentes no se le debería exigir una garantía.

han habido críticas acerca del manejo de la posibilidad de arrastrar pérdidas a periodos futuros, ¿considera que el gobierno ha hecho lo correcto con relación a esta medida?

Es un saludo a la bandera. Se ha dictado que el arrastre de pérdidas ahora se pueda hacer hasta en 5 años, y no 4, como era antes; 5 años más no es suficiente.

Los que tenían arrastre de pérdidas de ejercicios anteriores y pensaban utilizar este arrastre en el 2020; ya no lo van a poder utilizar este año debido a las altas pérdidas que van a tener que enfrentar. El gobierno no ha previsto que hacer con esto.

Se debe otorgar un periodo de arrastre mucho mayor, pensando que los próximos años serán de muy baja utilidad. Anteriormente, cuando se dio este beneficio, solo se creía que esto duraría 15 días.

