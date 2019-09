La balanza comercial registró un superávit de US$ 456 millones en julio último, con lo que acumuló en los primeros siete meses del año un resultado positivo de US$ 2,900 millones.

Las exportaciones alcanzaron los US$ 3,989 millones en julio. Las ventas al exterior de productos no tradicionales ascendieron a US$ 1,208 millones, lo que representa un aumento de 13% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejo de las mayores ventas de los sectores agropecuario y químico, principalmente, que registraron tasas interanuales de dos dígitos en dicho mes. Por su parte, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 2,774 millones.

En julio, las importaciones totalizaron US$ 3,533 millones. En este mes se incrementaron las adquisiciones de bienes de consumo y de capital, mientras que las compras de insumos disminuyeron.