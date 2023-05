El pleno del Congreso aprobó una cuestión previa para que el dictamen del proyecto de ley N° 1737, que propone fortalecer el procedimiento para determinar futuros incrementos del sueldo mínimo pase a la Comisión de Trabajo.

Con 51 a favor, 49 en contra y 2 abstenciones, el Pleno dio luz verde a la solicitud de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, para que el dictamen presentado por la Comisión de Economía sea evaluado por el grupo de trabajo que ella preside.

“La cuestión previa es para que el proyecto que se ha dictaminado en la Comisión de Economía pase a la Comisión de Trabajo, tomando en cuenta que nuestro dictamen es el de mayor antigüedad y fue dictaminado en la gestión pasada en la Comisión de Trabajo”, manifestó Bazán.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba ley que exonera penalmente a colaboradores eficaces en cárteles

Además, la legisladora cuestionó la propuesta aprobada en la Comisión de Economía, presidida por Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), pues ‘limitaría’ futuros incrementos de la Remuneración Mínima Vital. Según la propuesta que iba a ser debatida en la sesión del Pleno, se incluye que solo en caso haya un acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y una evaluación del Ministerio de Economía y Finanza (MEF) va a poder evaluarse y modificar el monto del sueldo mínimo.

“El dictamen de la Comisión de Economía no considera la canasta básica, no considera la proyecciones macroeconómicas, no considera el índice de desarrollo humano”, agregó.

Propuesta de Comisión de Economía

El dictamen de este grupo de trabajo parlamentario, que fue sustendado por su presidenta, propone que se evalúe el aumento de la RMV cada dos años y se otorgue potestad al Ejecutivo para que fije el monto a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

LEA TAMBIÉN: MEF coordinará con Comisión Ah doc para iniciar devolución de aportes del Fonavi

Dicho cambio sería determinado por un estudio que considere como indicadores a la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento económico, los índices de productividad, los niveles de oferta y demanda laboral, los costos laborales, los niveles de informalidad y la diferencia entre el sueldo mínimo y la remuneración promedio.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.