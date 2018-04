Subirían tasas del ISC a tabaco, alcohol y combustibles, pero bajaría para otros

Ante el cuestionamiento de la revisión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el ministro de Economía, David Tuesta, detalló en “Agenda Política” de Canal N, que es un tema que se está discutiendo en el Ejecutivo (y que sería materia de una eventual autorización del Congreso con facultades legislativas).

El ISC en el Perú, explicó, premia a los productos que suelen ser los más dañinos: cigarros, licores y similares, entonces lo que se quiere hacer es un tránsito gradual, tratando de subir las tasas específicas al nivel en que están en el resto de nuestro vecindario o de la Alianza del Pacífico, tratando de evitar problemas de contrabando.

En el caso del ISC al combustible también se analiza un incremento, ya que se cobra poco a los combustibles que más contaminan, por lo que se requiere de un ajuste.

Precisó que también se revisará la posibilidad de bajar el ISC de algunos productos.

Exoneraciones

De otro lado, respecto a la revisión de las exoneraciones tributarias, dijo que buscan un camino para racionalizarlas, mantener las que valen la pena y eliminar las que no.

Las exoneraciones fiscales se deben comparar con un objetivo mayor, que es el de desarrollo de la economía, mayores inversiones a determinadas regiones, la lucha contra la pobreza, mejorar la educación y el capital humano, y combatir la desnutrición.

Estos cinco puntos son necesidades del país que se deben priorizar, y a veces se encuentran con la falta de recursos. Sin embargo, sí existen en aquellos sectores que están exonerados, que equivalen a S/ 16 mil millones, y que benefician a muy pocos, como la exoneración a los combustibles en Madre de Dios, y que no ha logrado los fines de desarrollo en esa región, entre otros.

“Vamos a proponer en un calendario por qué determinados sectores tienen o no exoneraciones. Esto no está pensado para cerrar brecha fiscal sino para reenfocar los recursos para donde deben estar. Pero si el Congreso no quiere hacer nada al respecto, no será nuestra responsabilidad”, resaltó.

Agroexportación y mype

En cuanto a la vigencia del régimen laboral agrario, aplicado a la agroexportación, cuya vigencia caduca el 31 de diciembre del 2021 - con menores beneficios laborales que el régimen general-, debería prorrogarse.

“Los resultados son bastante elocuentes, creo que debería renovarse. Es un sector que ha demostrado un alto nivel de productividad y ha generado empleo de manera impresionante, sus propios resultados reafirman que es un camino adecuado”.

En el caso del régimen laboral para las mypes -que también establece menores beneficios laborales- debe revisarse. Todos los regímenes especiales deben estar alineados a obtener mayor productividad, aseguró.