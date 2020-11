El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible clave en los hogares peruanos. El producto de mayor uso en las familias es el balón de 10 kilogramos, el cual en las últimas dos semanas ha ido incrementando su precio.

El aumento del precio del GLP doméstico se inicia en la planta de producción de este combustible, principalmente en la de Pluspetrol, que concentra cerca de 70% de este mercado.

Aquí en las dos últimas semanas el precio por kilogramos aumentó en 9%, ya que mientras el 27 de octubre el precio era de S/ 1.89, el 17 de noviembre llegó a S/ 2.075. Incluso, ya el 10 de noviembre se había visto un incremento importante en la primera lista de precios publicada por Pluspetrol a primera hora de ese día, sin embargo, a media mañana corrigió y publicó una nueva lista con un precio menor, aunque también 5% superior al del 27 de octubre (ver gráfico).

Gestión se comunicó con Pluspetrol para que explique los motivos de los incrementos de las últimas semanas, pero hasta ayer no obtuvimos respuesta.

Traslado a usuarios

Quienes manifestaron su incomodidad con los incrementos de precio fueron las plantas envasadoras de los balones GLP, quienes son los que compran al por mayor a Pluspetrol y Repsol. Ellos consideran que el alza de los precios es sorpresiva.

El gerente comercial de Anta Gas, Rafael Palacios, explicó que fue el 10 de noviembre en que se vieron sorprendidos con el incremento de precios del productor, que una mañana publicó dos listas de precios diferentes.

“A las 8 de la mañana publican que el GLP subía US$ 35.40 por tonelada, esto incrementaba en S/ 2 por cada balón de gas. A las 10 de mañana bajan el precio y la subida es de US$ 23.60 por tonelada, lo que hizo que el precio del balón se incremente en S/ 1.50. Ya el 17 de noviembre, Pluspetrol vuelve a subir el precio en US$ 18.88 por tonelada, es decir, aproximadamente S/ 1 por balón. En 15 días hemos tenido un incremento de S/ 2.50 por balón de gas de 10 kilos”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (Aseeg), Abel Camasca, planteó que para evitar que el incremento de precios afecte a la economía de las familias, el GLP debería regresar al Fondo de Estabilización de Precios de los Combusitibles (FECP), del cual salió en abril de este año.

“Es muy difícil trasladar el alza de precios al usuario final, porque causa mucho malestar y más aún si los aumentos se dan semana a semana en la etapa difícil que estamos pasando de pandemia y crisis económica”, refirió.

En la estructura del precio del balón de gas, el componente del precio del productor representa el 26% del precio total, los impuestos al Estado el 24% y el resto de la cadena, que está atomizada, el 50% restante (ver gráfico).

En fase de sinceramiento

Según el economista de Macroconsult, Diego Rosales, esta decisión del Gobierno de retirar al GLP del FEPC se dio para que las bajas del precio del GLP se trasladen con rapidez a los consumidores.

Precisó que gracias a esta medida, Pluspetrol pudo trasladar rápidamente la reducción de los precios internacionales del GLP, que son los que usan como referencia en el mercado local, ya que Perú es importador neto de este combustible porque la cantidad importada, supera a la exportada. Así pasó de un promedio de S/ 38.1 en abril a S/ 35.9 en mayo.

Rosales señaló que Pluspetrol mantuvo el precio bajo en los últimos meses, a pesar de que ya había una recuperación en el mercado internacional. “Llega un momento en que se hace inevitable sincerar el precio, que es lo que vemos en las últimas semanas”, precisó.

Además, sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) sabía que esta situación de alza de precios se iba a dar, ya que el decreto que excluye al GLP del FEPC precisa que se debe crear un mecanismo para evitar que los incrementos afecten a los usuarios finales. “Es decir, cuando el precio empiece a crecer, ya se debe tener un plan”, dijo.

Otro Sí Digo

Medida. En caso el precio del GLP tenga un incremento semanal superior al 5%, por cuatro semanas consecutivas o su equivalente en dos meses, el Minem remite al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un informe con la evaluación de la situación y propone los mecanismos pertinentes que permitan mitigar estos impactos sobre los beneficiarios del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP.