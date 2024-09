La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que la eventual aprobación en el Pleno del Congreso del Proyecto de Ley 2139 - que promueve la inclusión de las energías renovables (RER) en el sistema eléctrico - elevaría los costos de la energía perjudicando a todos los usuarios, entre industrias, PYMEs y hogares, de acuerdo con un estudio técnico elaborado por las consultoras Gerens y LQG.

Cabe indicar que dicho dictamen, aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, cambia las reglas de juego en el sistema eléctrico, elevando de forma significativa las tarifas eléctricas, ya que no ha considerado todos los “costos sombra” que representa incorporar las RER, es decir, aquellos costos adicionales en almacenamiento y transmisión requeridos, sostuvo la SPH.

Al respecto, el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias señaló que en base al estudio de las consultoras Gerens y LQG se ha determinado que se genera un incremento de US$ 10 por megavatio hora (MWh) en el costo de la energía en perjuicio de la competitividad de industrias y ciudadanos. Pero no solo eso, además que un aumento inesperado en el uso de energías renovables puede afectar la estabilidad del sistema porque estas fuentes no pueden garantizar un flujo constante de energía.

“Sería necesaria una inversión muy significativa para arreglar y adaptar el sistema de transmisión y almacenamiento. Estos gastos adicionales, llamados ‘costos sombra’, elevarían las tarifas eléctricas, que serían pagados por todos los usuarios industriales, comerciales y domésticos”, comentó Cantuarias.

El líder gremial señaló que el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas no se sustenta en ningún estudio técnico ni tampoco cuenta con la opinión favorable de entes competentes como el COES ni de expertos en la materia, quienes han alertado sobre el impacto negativo en la confiabilidad del sistema y la eficiencia de este, pues los costos adicionales que se requieren para subsidiar a las energías renovables saldrán del bolsillo de los peruanos.

“Por estas razones solicitamos al Pleno del Congreso que disponga una mayor revisión técnica de la propuesta, a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico, y promover la diversificación de la matriz energética. Lo mejor para todos los peruanos es devolver el dictamen a la Comisión de Energía y Minas, a fin de que se haga una evaluación técnica adecuada sobre el costo/beneficio de dicha norma”, subrayó Cantuarias.

Finalmente, el gremio reiteró su compromiso con el uso de energías limpias y eficientes, incluyendo las renovables y el gas natural, este último considerado un recurso estratégico para la transición energética. No obstante, consideró que dicha transición no debe comprometer el bolsillo de los peruanos ni afectar la competitividad económica del país

Datos de interés

El sector eléctrico es responsable de solo el 7% de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Perú; impacto menor a la de otros sectores como transporte y agricultura (14%) o deforestación (46%).



del Perú; impacto menor a la de otros sectores como transporte y agricultura (14%) o deforestación (46%). El Perú, además, cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias y eficientes de la región, compuesta por generación hidroeléctrica en 48%, gas natural en 45% y energías renovables en 6%. Las fuentes más contaminantes como el diésel y carbón solo representan el 1%, indicó la SPH.

