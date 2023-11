El monto total de las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos entre enero y septiembre de este año descendió un 37% con respecto al mismo periodo de 2022, al reportar un ingreso de 916,7 millones de dólares, reveló este martes el boletín estadístico elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En septiembre, las regalías que pagaron las empresas explotadoras de hidrocarburos al Estado fueron de US$ 53,8 millones por gas natural, US$ 36.3 millones por líquidos de gas natural y US$ 23.3 millones por petróleo.

El boletín mensual de la SNMPE agregó que, de enero a octubre pasado, el canon y sobrecanon petrolero transferido fue de S/ 777 millones (US$ 208 millones), un monto que está un 11.3% por debajo del acumulado en el mismo periodo del 2022.

Igualmente, respecto al canon gasífero transferido al Estado, de enero a octubre últimos, fue de S/ 2,740 millones, lo que representó una caída del 12.5% respecto al monto acumulado en el mismo lapso del 2022.

Foto: SNMPE

Nivel de producción en el sector

La producción de petróleo en octubre pasado subió a 36,700 barriles por día, alentado por una mayor producción del lote III de Unna Energía, el lote 95 de Petrotal y el lote XX de Monterrico.

Sobre la actividad exploratoria en el país, en septiembre pasado sólo hubo un pozo en desarrollo y no hubo actividad sísmica 2D o 3D (exploración sísmica para encontrar las rocas porosas que almacenan petróleo o gas) en ese mes.

Por otro lado, las inversiones en el sector subieron un 6,8 % en el periodo de enero a agosto pasado, al reportar US$ 197 millones.

En tanto, la producción de líquidos de gas natural subió a 78,600 barriles por día con una actividad principal en el lote 88 de Pluspetrol en la región Cuzco, y, a su vez, la producción de gas natural bajó a 1,439 millones de pies cúbicos por día, respecto a octubre del año pasado.