El incremento en los fletes de transporte marítimo, que se produce en forma constante en los últimos seis meses -y ya acusa un alza de 300% (Gestión 02.08.2021)-, se mantendría hasta marzo del próximo año, de acuerdo a estimaciones de Estados Unidos, según indicó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez.

El dirigente empresarial observó que hoy un contenedor procedente de Estados Unidos (al Callao) pasó de costar US$ 3,000 hasta US$ 12,000, pero que esto ocurre no solo en el Perú, sino es un problema que se está registrando a nivel mundial.

Productos

En el caso de nuestro país, el presidente de la SNI refirió que el alza de fletes para el transporte marítimo es uno de los factores que está llevando al incremento en los precios de productos como el aceite, el pollo, los panes y los fideos, por el mayor costo de la importación de soya, maíz y trigo, respectivamente.

Otro factor, anotó, es la inestabilidad política, que es un elemento para el incremento en la cotización del dólar.

Navieras

Por su parte, el presidente de la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe), Moisés Woll, consideró que no todos los aumentos en los fletes tendrían que reflejarse en un alza de precios al consumidor final. Señaló que en muchas cadenas de consumo masivo, el impacto (por el mayor costo del transporte marítimo) es muy bajo, y que lo que más impacta es el aumento en el tipo de cambio.

“Eso (el alza en la cotización del dólar) es lo que encarece en forma directa el costo de los productos de importación”, anotó Woll.

Además, explicó que, debido a diversas disrupciones en la logística de comercio exterior en el mundo, si antes de la pandemia un contenedor en la ruta Shanghái -Callao-Shanghái demoraba 60 días, hoy puede demorar 90 días o más, lo que genera la escasez de los contenedores.

APMT de acuerdo con más turnos para estibadores

Durante una reunión realizada la semana pasada con el Ministerio de Trabajo y uno de los sindicatos de trabajadores portuarios del terminal norte, APM Terminals Callao (APMT) manifestó estar de acuerdo con la propuesta presentada por el sindicato (para ampliar sus turnos de trabajo).

Así lo informó a Gestión, en referencia a la propuesta del sindicato de elevar de 26 a 28 sus turnos de trabajo, para enfrentar la mayor demanda de movimiento en carga a granel.

APMT refirió además que están atentos a la respuesta que dé la autoridad en el marco de las normas laborales aplicables. Asimismo, indicó que han implementado medidas para incrementar la asistencia de los trabajadores portuarios, en coordinación con sus sindicatos.