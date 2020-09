La cadena internacional de gimnasios Smart Fit se alista para reabrir sus locales en Perú y continuar expandiéndose en lo que resta del año y en el 2021. Para ello, espera que el Gobierno confirme la inclusión de este rubro en la cuarta fase de la reactivación

Luis Lobato, gerente general de la empresa en Perú, dijo que esta reabrirá sus 27 locales cuando el Ministerio de la Producción (Produce) lo autorice, pero estima que la recuperación total de la demanda tarde al menos seis meses.

“Probablemente, vamos a reabrir primero los gimnasios de Lima y después los de provincias, porque hay algunas que aún están en cuarentena focalizada. Estimamos que la demanda inicial no va a ser alta. Puede ocurrir como en otros países, donde se ha registrado el 30% o 40% de la demanda anterior a la pandemia”, señaló a Gestion.pe.

Cuando se apruebe el reinicio de actividades, en los dos primeros meses Smart Fit sumará a sus locales otros seis que involucran una inversión de $1.5 millones cada uno. Estos se ubican en los distritos de Surco, San Isidro y Comas; y las provincias del Callao, Ica y Chiclayo.

La empresa dejó de percibir ingresos a través de sus locales, que se encuentran paralizados desde hace más de seis meses. Sin embargo, planea continuar con su expansión también a lo largo del 2021, pues abrirá 20 nuevos gimnasios en todo el país, con una inversión de US$ 30 millones, según adelantó Lobato.

A lo largo de la pandemia, Smart Fit ha brindado clases gratuitas a través de plataformas virtuales. En una línea similar, ahora prepara el lanzamiento de un nuevo producto online que será independiente de los servicios presenciales.

“Vamos a tener una plataforma online mucho más profesional, porque hasta ahora las clases virtuales eran hechas desde las casas, pero ahora se dictarán desde los gimnasios. Estaremos mucho mejor preparados para eso. Va a ser una solución online completa, para la que vamos a traer a los mejores profesores de la cadena. El lanzamiento vendrá de la mano con la reapertura de los gimnasios”, manifestó el gerente.

El Gobierno contempla incluir el rubro de gimnasios en la cuarta fase de la reactivación económica, según informó Gestión esta semana. No obstante, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, adelantó que esta fase empezará el primero de octubre, pero no todos los sectores involucrados reabrirán al mismo tiempo, sino de forma progresiva. Por ello, aún no existe una fecha tentativa para el reinicio de actividades de los gimnasios.

Los protocolos que los gimnasios han presentado al Gobierno establecen aforos reducidos al 50%, por lo que los clientes deberán agendar su asistencia por internet antes de asistir a su entrenamiento. Además, habrá un distanciamiento de dos metros entre las máquinas y los gimnasios contratarán a más personal para la limpieza.

