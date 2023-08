La informalidad es uno de los principales problemas del Perú y –hasta ahora– no se logra reducirla con claridad pese a intentos de diferentes gobiernos. ¿Cuál es el nivel de informalidad hoy en día?

En el periodo abril 2022-marzo 2023, se registraron 17.3 millones trabajadores, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), del INEI. De ese total, el 73.5% tenían empleo informal.

Es decir, alrededor de 7 personas de cada 10 están en esta condición: tienen relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumplen con el pago de impuestos, no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones relacionadas con el empleo.

La dinámica varía según la zona. De un análisis de 26 ciudades, en seis de ellas la informalidad supera el 70%: Pucallpa (76.1%), Ayacucho (74.8%), Iquitos (73.5%), Tacna (72.2%), Puerto Maldonado (71.4%)y Moyobamba (70.1%).

Para Paola Herrera, analista económico del Instituto Peruano de Economía (IPE), cuando se consideraba un análisis por regiones, en algunos casos la informalidad se explicaba por la parte agrícola.

Pero esta vez, al tratarse de ciudades, el resultado muestra, más bien, qué tan informales son actividades como el comercio, servicios y turismo, entre otros, agregó.

Ica, Moquegua, Arequipa, Lima Metropolitana y Callao, y Chachapoyas están al otro extremo, con una informalidad que afecta a menos del 60% de los trabajadores.

Primer trimestre

En el primer trimestre, se registraron poco más de 17 millones de trabajadores en el Perú. Es decir, el empleo a nivel nacional se contrajo ligeramente (-0.3%) respecto de similar periodo del 2022.

Esta caída se explica por el resultado de sectores claves, como agricultura, pesca y minería (-3.6%), construcción (-8.1%) y comercio (-4.4%). La primera parte del año estuvo influenciada por el ciclón Yaku, El Niño costero y los conflictos sociales.

Los más jóvenes son el grupo etario más afectado. En el primer trimestre del año, se registraron 2.8 millones de trabajadores de 14 a 24 años, es decir, 5.2% menos que entre enero y marzo del 2022.

En el primer tramo del año, en 10 ciudades se incrementó la población ocupada: Tumbes (9.8%), en Ica (7.5%), Lima Metropolitana y Callao (4.1%), Huaraz (3.6%), Huánuco (2.9%), Abancay (2.6%), Chachapoyas (2.3%), Chimbote (1.7%), Moyobamba (1.2%) y Pucallpa (0.5%).

Sin embargo, en 16 ciudades se registró una caída en el primer trimestre, siendo la que tuvo el mayor retroceso Puno (-15.6%). Cabe mencionar que en el periodo analizado, esta ciudad fue una de las más impactadas por los conflictos sociales registrados en el primer tramo del año.

También se registraron caídas en Cusco (-11.6%), Huancavelica (-10.1%), Arequipa (-6.2%), Chiclayo (-6.5%), Moquegua (-6.2%), Ayacucho (-3.6%) e Iquitos (-3.0%), entre otros.