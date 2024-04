Las empresas del sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano un total de US$ 187.2 millones por concepto de regalías entre los meses de enero y febrero de este año, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

De acuerdo con el gremio minero energético, las regalías pagadas en estos primeros meses del 2024 representan un 28.8% menos de los US$ 263.1 millones que pagaron las compañías de hidrocarburos en el primer bimestre del año pasado.

Solo en febrero, las empresas de la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 90.5 millones por este concepto, un 21.2% por debajo de lo que se entregó en el mismo mes del 2023, cuando el monto ascendió a US$ 114.9 millones.

La SNMPE también dio a conocer que las regalías de febrero último fueron menores a las reportadas al mismo periodo del 2022, cuando se pagaron US$ 173.9 millones.

Durante ese mes, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías unos US$ 37.2 millones por la explotación de gas natural y otros US$ 18.8 millones por petróleo, sumados a US$ 34.5 millones por la producción líquidos de gas natural.

