Salvador del Solar defiende gastos en consultorías: "no son despilfarros de dinero"

El primer ministro Salvador del Solar asistió a la Comisión de Presupuesto junto al titular de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y brindó detalles sobre el gasto de consultorías del Estado. Del Solar detalló que el gasto en consultorías asciende a S/ 1,700 millones, de los cuales S/ 500 corresponden a gobiernos regionales y locales. Es decir, el gasto del Ejecutivo es de S/ 1,200 millones.

"Las consultorías no son despilfarros de dinero. Lo que el Ejecutivo está gastando en consultorías corresponde al promedio de los últimos años y cuando comparamos los últimos cuatro (años) el gasto es menor que a los años previos", dijo Del Solar en el Congreso.

Durante su presentación, el premier consideró que si es posible mejorar la nomenclatura del gasto en consultorías, el cual está distribuido en inspecciones, supervisiones, estudios, entre otros.

(Fuente: PCM) (Fuente: PCM)

Además, el presidente del Consejo de Minsitros respondió a las críticas de los parlamentarios, quienes argumentaron que es posible atender otras necesidades del país si se ahorra o elimina el gasto en consultorías. Del Solar indicó que se está gastando "en cosas que necesitamos y que el Estado no tiene por qué gastar de manera permanente".

"Es un error presentar algunas urgencias que tenemos como país y decir que las podríamos resolver si es que no tuvieramos este "mal gasto" en consultorías. No existe un mal gasto en consultorías y si nos ahorráramos las consultorías, podrían suceder dos cosas: no atenderíamos necesidades reales del Estado y no podríamos resolver todos los problemas que supuestamente resolveríamos con ese dinero", aseveró el premier.