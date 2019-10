El expresidente de la Confiep, Roque Benavides, se pronunció respecto a la propuesta de una nueva ley de minería e indicó que las leyes pueden se modificadas, sin embargo, consideró que las circunstancias en las que fue presentada no fue adecuada.

Recordó que la situación de conflicto empezó cuando el presidente Martín Vizcarra llegó a Arequipa para dialogar con las autoridades de esa región por el proyecto Tía María, sin embargo, el mandatario fue grabado. Luego Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, anunció la propuesta de una nueva ley de minería y el jefe de Estado, en su mensaje a la Nación de 28 de julio, también anunció modificaciones a las actual Ley General de Minería.

“En las circunstancias en las que se da esta propuesta de modificación es lo que creo molesta más. (...). No es lo más adecuado que pueda salir una modificación en momentos de una confrontación. Las leyes, como cualquier, cosa puede ser modificada, pero la circunstancias en las que ésta se ha planteado es lo que no me parece aceptable”, dijo Benavides durante su participación en el VIII Congreso Anual de Energía.

Agregó que la actual Ley de Minería está vigente desde el año 1992 y ha durado hasta ahora, en tanto, consideró que sí pueden realizarse modificaciones, pero no enfocado al tema legal.

“¿Se puede mejorar? Por supuesto, pero yo creo que no todo es el mundo legal, está el mundo real. Tenemos que mostrar qué cosa podemos hacer como impacto positivo en cada uno de estos proyectos. La ley de minería no va a solucionar los conflictos que puedan haber hoy día”, agregó.