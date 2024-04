Además, insistió en que el proyecto Tía María (de la citada compañía) aún es aún viable pese a resultar más costoso, y dio a conocer las medidas que su sector alista para lograr atraer más inversiones en el sector minero, aumentar su producción, y combatir la minería ilegal.

La semana pasada, el ministro del Minem fue interpelado por el Congreso de la República debido a un presunto conflicto de interés al haber laborado (hasta el día en que prestó juramento como ministro) como gerente general de la empresa Pevoex, que brindó servicios a Southern.

LEA TAMBIÉN: Buenaventura incorporó a su directorio a dos miembros de minera Antofagasta.

Además, la Procuraduría solicitó el inicio de diligencias preliminares en su contra por presunto delito de negociación incompatible, en la contratación de Rosa Sánchez como locadora de servicios de ese ministerio, por un monto de S/40,000, pese a no tener estudios superiores.

Su situación

El ministro Mucho indicó a este diario que, tras la interpelación, ahora en el Parlamento se ha presentado una moción de censura en su contra por la contratación antes mencionada, aunque aseguró que el tema ya está aclarado, señalando que el último martes la Fiscalía había recabado toda la información sobre el tema y del proceso de contratación.

En cuanto a su relación con Pevoex, el ministro Mucho indicó que, el hecho de que hoy aún posea el 63% de acciones de la misma, no se constituye en un conflicto de interés, pues tiene derecho a esa propiedad, pero que ya no gestiona esa firma. Señaló que no volverá a gerenciarla cuando deje el cargo actual, en cumplimiento de normativa vigente.

Además, refirió que, en lo que va de su administración al frente del Minem, no ha dado ninguna medida para favorecer el proyecto Tía María, y que su destrabe depende al final de Southern Perú, pues ésta todavía no ha solicitado el inicio de su operación.

Si bien el Minem registra ese proyecto cuprífero como una iniciativa que demandará una inversión de US$1,400 millones, indicó que esa cifra es del 2011, y que, en realidad, sus gastos de capital se han ido incrementando y para cuando se ejecuten sus obras, fácilmente podría llegar a los US$2,000 millones.

Pese a ese mayor costo, indicó que Tía María aún será un proyecto económicamente viable, pues la demanda de cobre en el mundo seguirá creciendo.

LEA TAMBIÉN: Minem planea aprobar tres proyectos de exploración minera cada mes.

Meta de producción para este año

En el 2023, el Perú rompió un récord en la producción cuprífera, al alcanzar los 2.7 millones de toneladas. Sin embargo, según el Banco Central de la República del Congo, fue superada por el Congo (2.84 millones de toneladas).

El ministro Mucho reconoció que la citada economía africana superó al Perú y lo desplazó del segundo lugar como productor de cobre, pero dio a entender que este año esperan recuperar esa posición, pues “la meta del Minem es romper un nuevo récord con la producir 3 millones de toneladas del metal rojo”.

“El Congo ya nos superó, tiene una mina muy rica que va a llegar a producir 800 mil toneladas de cobre fino, pero hay una fortaleza del Perú, los proyectos que tenemos son de más de 110 millones de toneladas. Son el 9% de las reservas mundiales (de ese metal), mientras que el Congo tiene solo el 3% de esas reservas”, anotó.

¿Cómo lograremos la meta?

El ministro refirió que hay diversas formas de alcanzar esa meta, una de ellas es poniendo en marcha, de manera urgente, proyectos más cercanos, como el de la ampliación de mina Las Bambas, a través de su proyecto Chalcobamba.

En tal sentido, indicó que la empresa Minera Las Bambas ya ha logrado -con la presencia del Minem en la zona- acuerdos con los pobladores que habían invadido terrenos donde se ubica Chalcobamba, y que la empresa planea desarrollarlo este año, y para lo cual ya han empezado trabajos de movimiento de tierras.

Con esa iniciativa, indicó que Las Bambas, que el año pasado produjo un promedio de 300 mil toneladas, el 2024 podrá producir hasta 400 mil toneladas (anuales), siempre que no se produzcan bloqueos de vías (en el corredor minero del sur).

LEA TAMBIÉN: Mineras Argento y Santa Luciana buscan concesiones en Tacna y Lima.

Empresas podrán aumentar producción

Otro proyecto que va a ayudar, anotó Mucho, es el proyecto Coroccohuayco de la empresa minera Antapaccay, y para lo cual resta agilizar el proceso de consulta previa, de forma que podrá duplicar la producción de esa compañía y alcanzar las 200 mil toneladas (anuales).

Es decir que -en resumen- de esos dos proyectos mencionados, a la producción lograda el 2023 (de 2.7 millones de toneladas), se añadirían 300,000 toneladas, alcanzando las 3 millones de toneladas esperadas.

Refirió que su sector ha dado una disposición por la cual ha autorizado a que todas las empresas mineras en general, puedan incrementar en un 10% adicional su producción , con su actual capacidad instalada, sin necesidad de ampliar su Capex (gasto de capital).

“Ahora las empresas podrán aumentar producción sin elevar su gasto de capital, simplemente aplicando ajustes en la productividad, en la capacidad de la planta, usando la misma maquinaria y capacidad instalada, optimizando procesos, y no requieren estudios ambientales adicionales”, explicó.

Formalización minera

El titular del Minem se refirió a las medidas que alista su sector, luego de que el Gobierno peruano se allanara a la ley que dictó el Congreso de la República, eliminando una disposición del Decreto Legislativo N° 1607 (aprobado por el Poder Ejecutivo a finales del 2023).

La disposición en cuestión permitía que la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenga a mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que utilizan explosivos sin la autorización pertinente, un mecanismo recurrente de la minería ilegal, bajo los esquemas del crimen organizado. Además, daba un plazo de 90 días –que vencía el 20 de marzo– para que los inscritos, sobre todo los que aparecen como suspendidos en el Reinfo presentaran la documentación pertinente para regularizar su situación.

El ministro explicó que el Ejecutivo tomó la decisión de publicarla porque si se observaba la citada ley dada por el Legislativo, igual sería promulgada (por insistencia). Además, recordó que existen varios proyectos de ley con ese mismo objetivo (de extender el registro en Reinfo). “Simplemente nosotros dijimos: ‘vamos a allanarnos’. Pero, eso no significa que vamos a quedarnos con los brazos cruzados”, reveló.

Reconoció que un escollo para que el Minem resuelva directamente el tema de la formalización, es que su manejo ha sido delegado por la Ley de descentralización a las direcciones regionales de energía y minas (DREM) de los gobiernos regionales. Descartó que la solución pase por algún proyecto de ley, pues la norma antes citada es una ley orgánica.

LEA TAMBIÉN: Minem busca coordinar con otros sectores reducción de plazos para proyectos.

¿Qué van a hacer?

“Eso (ese tema) es lo que vamos a arreglar. Sino declaramos en emergencia la formalización minera, con ciertas facultades extraordinarias con lo cual se resolvería eventualmente este asunto (de que el manejo está a cargo de las DREM)”, señaló.

Explicó que, con esas facultades, la formalización, temporalmente, dejaría de estar en manos de las DREM y la podría asumir una autoridad autónoma, que avance en ese proceso, de forma que, una vez formalizados, el control del cumplimiento de la formalidad por parte de esos mineros regrese a manos de las regiones.

Bajo esa regulación (extraordinaria) indicó que el Minem podrá reevaluar los plazos para el registro en el Reinfo, el cual, subrayó, no puede ser eterno. Si bien se creó con una buena intención, su uso ha sido distorsionado. “Entonces, si es así, no más Reinfo”, sentenció.

LEA TAMBIÉN: Coppernico con luz verde para iniciar perforación en proyecto Sombrero.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.