Las restricciones de los horarios para los vuelos de carga en el aeropuerto internacional Jorge Chávez generaría menor competencia y sobrecostos al sector exportador e importador peruano, advirtió la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex).

Según señaló, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispone que estos vuelos solo puedan efectuarse desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas.

Las restricciones en vuelos internacionales por la pandemia ya han mermado la capacidad de bodega para las exportaciones peruanas, indica Comex. Por tanto, sostiene, esta medida dificultaría aun más la recuperación del comercio exterior, que había registrado una caída de más del 15% en 2020.

Además, Comex alertó que no sólo se elevarían los costos para el comercio exterior, sino que, incluso dada la crisis del sector, algunos de ellos se verían obligados a paralizar sus envíos.

“Existen serios riesgos de que siete aerolíneas cargueras dejen de atender el mercado peruano por esta restricción. Dos de ellas ya han anunciado la cancelación de vuelos al país a partir de la próxima semana, porque el nuevo horario no les permite sumar al Perú a sus programaciones. Los vuelos de carga ya tienen rutas, horarios, jornadas de trabajo de la tripulación, horarios de parqueo en aeropuertos de ruta que no pueden ser modificados por una medida que no tiene justificación técnica ni regulatoria, incumpliendo las normas emitidas por OACI. Simplemente dejarán de venir al Perú”, señaló Jessica Luna, gerenta general de Comex.

Añadió esta medida limita seriamente la capacidad exportadora del país, pues los cargueros mencionados llevan los productos peruanos a mercados como México, Brasil, Estados Unidos y Europa, importantes socios comerciales del país. Productos como los espárragos, con alta sensibilidad al costo logístico serían uno de los afectados, así como los mangos que justamente están en campaña, aseguró.

A ello se suman, que las importaciones de medicamentos, repuestos, productos tecnológicos e incluso la vacuna contra la pandemia COVID-19, pueden tener retrasos y sobrecostos.

Por ello, Comex exhortó a la DGAC a ampliar la franja horaria para la llegada y salida de vuelos de carga no regular desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas.