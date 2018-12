Repunte de emergentes es más probable a inicios de 2019, según Goldman

La probabilidad de que los mercados emergentes repunten es mucho mayor a principios de 2019 que más adelante en el año, cuando la atención comience a centrarse en una posible recesión económica en Estados Unidos , según Alberto Ramos de Goldman Sachs Group Inc .

Si bien la mayoría de los activos de las naciones en desarrollo se recuperarán de la agitación de este año, es probable que produzcan rendimientos bajos de un solo dígito, aseguró Ramos, economista jefe de la firma para América Latina. Sus principales elecciones para 2019 incluyen acciones de mercados emergentes cubiertas contra títulos no estadounidenses, así como el peso colombiano y el real brasileño.

Los activos en el mundo en desarrollo se han visto afectados este año por una larga lista de dificultades, que incluyen una disputa comercial entre Estados Unidos y China –con pocas señales de alivio– y la preocupación de que el aumento de las tasas de interés en EE.UU. eleve el dólar, con lo que se reduciría el atractivo de los valores más riesgosos. Los indicadores de MSCI que rastrean acciones y monedas probablemente tendrán sus primeras pérdidas desde 2015. Sin embargo, Ramos dice que hay razones para el optimismo a medida que el 2018 llega a su fin.

"Pesimismo esperanzador", lo llamó Ramos durante la reunión anual de la Emerging Markets Traders Association el jueves. "Las posiciones no se han desvanecido de manera significativa durante 2018".

Nota Original: Goldman Says Emerging-Market Rallies More Likely Early in 2019