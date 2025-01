La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, indicó que hoy firmará el reglamento de la nueva Ley de Contrataciones que será mucho más amigable y menos burocrático, el cual, dijo, entrará en vigencia en tres meses.

Durante la reunión de gestión de inversiones de desarrollo territorial – Agenda 2025, la mandataria señaló que la anterior Ley de Contrataciones “generaba muchas trabas, mucha burocracia”

“Esta es más ágil, amigable, se firma el reglamento y en 3 meses más entra en vigencia”, refirió en la reunión a la que fueron convocadas las autoridades locales que presentan bajos niveles de ejecución, a fin de fortalecer sus capacidades.El propósito de la reunión, según dijo Boluarte, es lograr que en el 2025 los municipios distritales y provinciales mejoren sus niveles de ejecución y tengan obras terminadas, pues estas autoridades son la primera línea de contacto con la población. “Queremos que los municipios, este año 2025, llegado diciembre, todos hayan sobrepasado el 95% el 98% y llegar al 100% de ejecución, de esta manera vamos a poder decirle a la población que los estamos atendiendo en sus necesidades”, aseguró.

Obras de la Reconstrucción terminarán

Indicó que las obras que se encuentran paralizadas, más de mil, no corresponden a su gobierno, sino que fueron paralizadas por la gestión anterior de la Contraloría con el control concurrente, la mayoría de las cuales se encuentra judicializadas.En ese marco, dijo que las obras pendientes iniciadas con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y que no se encuentran judicializadas deberán concluir este año, para que el 2026 se inicien nuevos proyectos en bien de la población.La mandataria refirió que tras esta reunión, en la que participa también el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y ministro de Economía, José Arista, se convocará a una nueva reunión macrorregional primero con los alcaldes que tiene baja ejecución para fortalecer sus capacidades.Luego se convocará a los alcaldes que tienen una ejecución intermedia y, en el último tramo, a quienes presentan una buena ejecución.“Los hemos convocado para encontrar sus debilidades y entre los equipos técnicos de los sectores, de Economías, se puedan identificar las razones por las cuales no han avanzado y se puedan nivelar. Todos debemos llegar el 2025 al 98% en promedio y, en el mejor de los casos, al 100%”, aseveró