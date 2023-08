En este contexto, el Gobierno ha puesto en marcha algunas acciones. Sin embargo, sus efectos parecen no estar calando en la población, quienes incluso creen que hacia adelante no habrá medidas de reactivación.

Un 58% de peruanos -o seis de cada 10- considera que el Gobierno no tomará las medidas necesarias para reactivar la economía, reveló la última encuesta de Datum Internacional, compartida con Gestión.

Esta percepción es trasversal a todas las regiones, sin embargo, resaltan las del sur (67%), norte (63%) y centro (59%) . Además, el 51% en Lima / Callao y el 52% en el oriente tienen la percepción de que la administración de Dina Boluarte no tomará medidas en materia económica.

Al analizar por nivel socioeconómico (NSE), el 64.3% del NSE D, el 58.1% del NSE E y el 54.5% del NSE C respondieron en la misma línea.

En el caso particular del NSE A/B, la diferencia entre los que creen que no se tomarán medidas y los que creen que sí se acorta. El 41.6% respondieron que sí habrán acciones de reactivación, mientras que un 48.6% dijo que no.

Acciones, pero no se ven

El jefe del Sistema de Información de Macroconsult, Eduardo Jiménez, señala que se debe tomar en cuenta lo que considera la población como medidas del Gobierno para reactivar la economía. Según explica, la población podría apuntar a que una medida para la reactivación es la entrega bonos, como se otorgó durante la pandemia del Covid-19, y que a la fecha ya no es una medida del Poder Ejecutivo.

“Entonces se puede entender que la reactivación de la economía son la entrega de bonos y dinero que va directo “al bolsillo”, un hecho que hoy ya no se realiza y que veo poco posible se retome”, refiere.

Pese a ello, dice que el Gobierno sí está realizando acciones para revertir la situación económica del país, siendo una de ellas el programa Con Punche Perú . “Este programa es gasto directo. Con más o con menos avances, como sucede en el Estado, sí se están haciendo algunas cosas importantes”, menciona.

El economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Teodoro Crisólogo , también comenta que el Gobierno sí ha venido realizando medidas para activar la economía, pero, como la economía no está respondiendo a esos estímulos aún, la población no los percibe.

En conversación con Gestión explicó que los paquetes de reactivación son bastantes graduales en poder materializarse dentro de la economía.

“Probablemente esta percepción de poca exposición del Gobierno a reactivar la economía, se contrasta con los datos. Alrededor de S/ 4,200 millones ha venido ejecutando el Gobierno entre enero y junio en el marco del programa Con Punche Perú. Además, medidas destinadas para atender la emergencia climática por las lluvias“, comenta.

