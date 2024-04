La Sociedad Minera El Brocal informó que Raúl Benavides Ganoza asumirá la presidencia del directorio de la empresa, según consta en el reporte de Hechos de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“El directorio de la Sociedad en su sesión de hoy, 22 de abril de 2024, acordó por unanimidad designar al señor Raúl Eduardo Pedro Benavides Ganoza como Presidente del Directorio”, se lee en el documento.

Benavides Ganoza asume el cargo en reemplazo de José Miguel Morales Dasso, quien falleció el pasado 3 de febrero.

LEA TAMBIÉN: Buenaventura y los proyectos de cobre que impulsaría con directores de Antofagasta

El representante de la empresa explicó que en el 2023 paralizó sus operaciones en el tajo abierto, centrándose en elevar la producción en la mina subterránea. Tras ello, la firma indica que se tuvo una reducción de costo de mina de US$ 31.5 por tonelada a US$ 27 por tonelada, lo cual genera un margen de US$ 8 millones al año como mínimo.

“Al cierre del último trimestre del 2023, se obtuvo 10.6 ktpd (miles de toneladas diarias) de mineral extraído, que nos da la confianza para dar pie a una extracción de 11.2 ktpd este año. El rendimiento en conjunto de todo el sistema (ton/día) se incrementó en 24%”, explicó.

El Brocal proyecta elevar extracción de mineral en Colquijirca

Sociedad Minera El Brocal, de Compañía de Minas Buenaventura, proyectó alcanzar un promedio de 11,200 toneladas por día (tpd) de mineral extraído en su unidad minera de cobre, plomo, oro y plata Colquijirca (Pasco) al cierre del 2024.

La meta surge tras la implementación de mejoras en la gestión operativa, la cual ha logrado incrementar la producción durante el 2023 en 3,200 tpd, señaló el superintendente de Mina de El Brocal, Edgard Atencia.

El representante de la empresa explicó que en el 2023 paralizó sus operaciones en el tajo abierto, centrándose en elevar la producción en la mina subterránea. Tras ello, la firma indica que se tuvo una reducción de costo de mina de US$ 31.5 por tonelada a US$ 27 por tonelada, lo cual genera un margen de US$ 8 millones al año como mínimo.

“Al cierre del último trimestre del 2023, se obtuvo 10.6 ktpd (miles de toneladas diarias) de mineral extraído, que nos da la confianza para dar pie a una extracción de 11.2 ktpd este año. El rendimiento en conjunto de todo el sistema (ton/día) se incrementó en 24%”, explicó.