Después de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitiera en agosto la Resolución Directoral N° 0624-2022 por la que se le permite a Anglo American el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo, para la operación de la mina Quellaveco; representantes del Valle El Tambo se mostraron en desacuerdo con esta resolución y apelaron. Dicha apelación se encuentra en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA.

¿Cuándo se conocerá la decisión sobre este punto? En un mes este órgano autónomo terminaría de evaluar la apelación que presentaron representantes del Valle El Tambo, estimó la ANA. Con esto, se conocerá si finalmente se le quitará o no agua a la mina de cobre. La entidad agregó que el plazo de un mes culminaría en la primera semana de noviembre; en cualquier caso, el fallo podría ser llevado al Poder Judicial si las partes no están conformes.

¿Qué pasa con los derechos de agua?

A mediados de setiembre pasado, un grupo de residentes del Valle de Tambo en Arequipa bloqueó caminos para protestar por la autorización de derechos de agua porque temían que la agricultura se afecte por una supuesta contaminación por Quellaveco.

Además, la semana pasada, las autoridades de la provincia de Islay en Moquegua dieron al Gobierno una semana para decidir sobre los derechos de agua de la mina, según información de Bloomberg. Esto, después que autoridades de la región Arequipa se reunieran con la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Patricia Ocampo, y el jefe de gabinete de asesores de Pedro Castillo, Alberto Mendieta, para abordar este tema a raíz de la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que otorgó la licencia de agua superficial.

En este contexto, el último viernes, el Midagri señaló en un comunicado que “existe el compromiso de la conformación de una mesa técnica que evaluará, en un plazo prudencial y de acuerdo a ley, la Resolución Directoral 0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”.

Diferencias en el Ejecutivo

Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, aclaró que Quellaveco cuenta con todas las autorizaciones que están previstas en el marco jurisdiccional vigente para su desarrollo. Ello luego que desde del Midagri se insista en evaluar las autorizaciones otorgadas sobre los derechos de agua dadas a la mina de cobre Quellaveco de Anglo American.

Es más, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, al ser consultado sobre Quellaveco, señaló que es claro que tiene que haber una base jurídica sólida para que haya confianza. “(...) las reglas de juego, la parte normativa, no está sujeta a discusión ni a cambio, esto ha significado que hayan continuado las operaciones de Quellaveco. Me informan que ya estarían en un segundo embarque de concentrado de mineral”, indicó en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Agregó que si hubiera una disposición para no seguir con el proceso del proyecto, eso hubiera significado -además de una denuncia en tribunales internacionales- que todo el sector minero estuviera preocupado. “Reiteramos el respeto irrestricto a la normatividad jurídica en el país. Además, por definición, un informe técnico no se puede retraer. Es un elemento fundamental para demostrar que en el Perú sí se respeta la estabilidad jurídica. No hay problemas con los procesos”, remarcó.