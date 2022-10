La ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, aclaró -especialmente a los titulares de la PCM y Midagri- que Quellaveco cuenta con todas las autorizaciones que están previstas en el marco jurisdiccional vigente para su desarrollo.

Ello luego que desde del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se insista en evaluar las autorizaciones otorgadas sobre los derechos de agua dadas a la mina de cobre Quellaveco de Anglo American.

Justamente, el último viernes -en un comunicado- desde el Midagri se señalaba que “existe el compromiso de la conformación de una mesa técnica que evaluará, en un plazo prudencial y de acuerdo a ley, la Resolución Directoral 0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que permite a la empresa, en Moquegua, el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo”.

Sobre el particular, la ministra de Energía y Minas afirmó -durante su presentación en la Comisión de Presupuesto- que ha tenido conversaciones con el premier Aníbal Torres y con la ministra Patricia Ocampo para precisar que el Minem ha dado la autorización para el beneficio y desarrollo de la actividad minera en Quellaveco, la que se dio porque “ cuenta con la integralidad de las autorizaciones que están previstas en el marco jurisdiccional, es decir, no podemos hablar de que no ha habido algún documento o que ha faltado algún tipo de socialización para poder emitir las autorizaciones ”.

“Las autorizaciones han sido dadas en su tiempo correcto, han sido revisadas y evaluadas, y es por eso que el sector ha emitido las autorizaciones (correspondientes)”, agregó.

La ministra respaldó la posición del premier, quien ayer dijo, por redes sociales, que “el Gobierno no ha hablado de cancelar licencias a Quellaveco”.

“En el Perú la inversión privada está plenamente garantizada, con tal que cumpla con sus obligaciones contractuales, no afecte el medio ambiente, respete los derechos de los trabajadores y pague sus impuestos”, precisó Torres.

Sobre el particular, la ministra de Energía y Minas dijo que “es mi deber precisar y reiterar -por este medio- que mi principal trabajo es el desarrollo de la actividad minera y el posicionamiento de la misma, no solo a nivel nacional sino también internacional, pensando en los frentes de la pequeña y gran minería”.