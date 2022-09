Quellaveco llevará producción peruana de cobre a 2.8 millones de toneladas

En detalle, la minera de capitales británicos obtuvo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) la autorización de funcionamiento y el título de la concesión de beneficio “Quellaveco”. El proyecto demandó US$ 5,500 millones.

Ahora, con este mismo permiso, se enfocará en prepararse para su primera exportación de cobre peruano, señaló la empresa a Gestión.

LEA TAMBIÉN: Mina Quellaveco de Anglo American con luz verde para inicio de operación comercial

Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), destacó que la operación comercial de Quellaveco representa un modelo por la tecnología, manejo hídrico, social y otros aspectos. Además, aportará a la producción peruana de cobre. Y es que, con sus 300,000 toneladas (t) anuales de cobre proyectadas, afirmó que el total nacional pasaría de 2.5 millones a más de 2.8 millones (t). Sin embargo, aún estaría lejos de Chile (3.8 millones (t), pero la oportunidad de acercarse es latente.

“Se tiene que permitir que Las Bambas (Apurímac) produzca, igual Antapaccay (Cusco), y que los proyectos del portafolio se desarrollen”, dijo a Gestión, tras mencionar que Perú podría superar los 3 millones de toneladas de cobre si las minas actuales operan sin restricciones.

En el 2022, señaló que Quellaveco produciría entre 140,000 y 150,000 toneladas, al haber empezado después de mitad de año.

Sin megaproyectos en 4 años

Si bien la operación de Quellaveco podría aportar medio punto del producto bruto interno (PBI), Gálvez lamentó que un impacto similar no se vería en los próximos cuatro años. Y es que, tras la postergación de Yanacocha Sulfuros, no se avecina el inicio de otro megaproyecto en ese periodo. “San Gabriel (en construcción) es un proyecto interesante, pero de menos inversión, de US$ 450 millones”, manifestó.

Aunque Tía María (US$ 1,400 millones) ya cuenta con varios de los permisos requeridos y es el proyecto más tangible, reconoció que las señales de un pronto inicio son menores en el actual contexto político.

Sin propuestas pro inversión en el sur

Consultado por las propuestas electorales de los candidatos a los gobiernos regionales en el sur peruano, Gálvez opinó que ningún postulante en esa parte del país plantea apoyar a la inversión privada y menos a la minería.

Y sobre las promesas de impulso a la formalización minera, el también director de la SNMPE afirmó que estas medidas representarían en realidad facilidades a la minería ilegal, que genera daño ambiental y social.

CIFRAS DE QUELLAVECO

Exportaciones. Perú elevará sus despachos de cobre entre 10% y 15% con Quellaveco, y el mineral representará el 33% de las exportaciones nacionales.

Producción. Se proyecta que la mina Quellaveco entregará 330,000 toneladas anuales en los primeros 5 años y 300,000 toneladas anuales en los primeros 10 años.