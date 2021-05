A puertas de realizarse la segunda vuelta electoral, los equipos técnicos de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre expusieron el domingo pasado, durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sus propuestas económicas, entre ellas medidas para reactivar a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, y Julio Pardavé, tesorero de la Asociación Pyme Perú, opinan sobre las propuestas presentadas por Luis Carranza de Fuerza Popular y Juan Pari de Perú Libre.

Pardavé comentó que solo Fuerza Popular presentó medidas concretas para el país. “Como vemos, el único que puso en pie el tema de la reactivación económica y con medidas para reactivar este gran sector, donde somos el 99.5% de las mypes, fue Carranza de Fuerza Popular. Utilizó cifras y números”, dijo.

Durante su exposición, Carranza mencionó medidas concretas para el corto y mediano plazo. Para el corto plazo propuso un impulso fiscal y financiero. Para el mediano plazo dijo que se buscará la inversión privada apoyada en los pequeños empresarios y sostuvo también que se plantea el programa Volver a empezar, que entregará créditos a siete años de plazo, con cuatro de gracia y cero intereses, respaldado con garantía del Tesoro Público, entre otras medidas.

Por otro lado, en cuanto a las medidas expuestas por Pari, Pardavé opina que no se presentaron soluciones favorables por parte de Perú Libre.

Pari hizo propuestas como dar acceso al crédito y un programa más inclusivo para los emprendedores. Asimismo, comentó que van a mejorar el régimen tributario y crear un seguro universal para el desempleo.

“Hemos estado presentes en las épocas más duras del país y hemos seguido con la pandemia, donde casi el 30% o hasta un poco más de mypes han sido las más afectadas y han cerrado. No se trata de decir que haré tal cosa, sino cómo se hará. Generamos casi el 80% de la mano de obra en el país. De Perú Libre no se escuchó absolutamente nada, solo promesas, que en realidad el empresario sabe que a base de esto no se puede proyectar, ni hacer una estructura de costo”, agregó.

Por su parte, Saldaña, comentó que no hubo muchas precisiones de ninguno de los dos partidos en cuanto a propuestas para la reactivación económica.

“En cuanto a Fuerza Popular, se habló de comprar el 40% del total de la demanda estatal a las mypes, pero esto es algo que la ley ya indica hace 15 años y nunca se ha cumplido. Si se quiere tener el impacto que se necesita, tendría que comprarse directamente a la mype productora de todos los sectores”, comentó.

En cuanto a Perú Libre, Saldaña dijo que se habló de un programa de reactivación, aunque sin precisar en la forma y detalles. “Es preocupante, porque hablamos de más del 90% de la fuerza empresarial del país, que soporta más del 70% de la PEA formal y creemos que es el sector que rápidamente puede ayudar a reactivar económicamente al Perú”, enfatizó.

Gamarra es el mayor emporio productivo de Lima y del Perú. Saldaña sostiene que llevan más de un año haciendo propuestas. En lo que va de la pandemia, más del 60% de las unidades productivas han estado en la quiebra y ahora tratan de salir adelante, con apenas el 40% de la masa empresarial.