Durante el conversatorio “Qué hacer con Petroperú”, que se realizó en la Universidad Continental con el apoyo de Intelfin y Gestión, los economistas Diego Macera, director del IPE y miembro del directorio del BCR; Carlos Paredes, expresidente de Petroperú; Pedro Francke, exministro de Economía, y Omar Mariluz, director periodístico de Gestión, analizaron la situación de la petrolera estatal tras la revelación del informe de Arthur D Little (ADL) -que realizó este diario- en el sentido que su situación financiera y patrimonial serían más delicada de lo que se creía.

Como hemos indicado, el informe del Plan de Reestructuración de Petroperú, presentado en julio del 2023, advierte que (hasta ese momento) tiene un valor de equity (de su patrimonio) estimado en negativo, en un rango de -US$1,880 millones y -US$1,593 millones, y planteaba 14 recomendaciones de carácter financiero a aplicar por la empresa con carácter de urgencia.

Además, los economistas mencionados dan recomendaciones sobre lo que creen, deberían tomar en cuenta los nuevos titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, y del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, cuyos sectores conforman la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal, el primero, ahora con una mayoría del 60%, y el segundo, con una menor participación, del 40% (según modificación dispuesta este 2 de febrero vía D.S.004-2024).

ENTREVISTA CON DIEGO MACERA

Diego Macera: Cambio hacia el MEF no va a resolver el problema

Omar Mariluz (OM): ¿Petroperú es una empresa ya quebrada, o es muy grande como para dejar que eso ocurra?

Diego Macera (DM): Depende de quién va a cubrir la deuda al final, en este caso, estamos todos los peruanos; si es que Petroperú no logra los flujos suficientes como para pagar la deuda quien se queda con la deuda somos nosotros. Y en parte esa es la justificación de por qué se está capitalizando, porque detrás está la cuasi garantía del Tesoro Público. Si hubiera sido una empresa privada, esto no se hubiera podido hacer, el proyecto (para la nueva refinería de Talara) no hubiera podido conseguir ese financiamiento.

Una de las recomendaciones del informe de ADL es la transparencia, pero no lo transparentan. En el tema del gobierno corporativo, coincido en que es bueno este cambio accionarial un poco más hacia el MEF, me parece bien, pero eso no te va a solucionar el problema. Así como tienes volatilidad política puede entrar cualquier ministro de energía y minas, cualquier ministro de Economía, pasado mañana o el día 26, eso no te garantiza estabilidad.

Otras recomendaciones de ADL son como monetizar las deudas pendientes que tiene Petroperú (por ejemplo), tiene crédito con el Fondo de Estabilización del Precio de los combustibles, tiene activos que no usa ahora, puede vender algunos y alquilarlos después; que use la deuda que tiene para generar flujos para transitar por el corto plazo, pero la pregunta es si lo ha implementado.

Ahora, si fueras una empresa privada estas casi que, obligado a implementarlas (las recomendaciones), si no, cerramos la puerta nada más, liquidamos los activos y chao. Entonces, el hecho de ser empresa pública y tener los contribuyentes detrás te da el lujo de no implementar algunas medidas de capitalización, de monetización a partir de los activos que, si tienes, y que podrías haberlo hecho desde hace tres a cuatro años.

OM: ¿Se puede elaborar un plan sobre qué hacer con Petroperú?

DM: Me parecería complicado pensar en un plan cuando tienes una deuda de millones que no puedes pagar, se siente como extorsión (que la empresa diga) si no me capitalizas, prestas, no va a haber gasolina, eso es a lo mejor mitad cierto, hay posibilidad de la importación de combustibles. Hoy su prioridad es cómo mantener a flote la empresa por las siguientes dos semanas, ojalá se pudiera pensar en un palan de más largo plazo.

OM: ¿La privatización de Petroperú es una vía para resolver el problema?

DM: Cuando se habla de privatización, o venta de parte del accionariado ¿Quién va a entrar en una empresa que tiene gran nivel de incertidumbre sobre el manejo?, para la entrada del accionista privado tienes que poner ciertas condiciones, que garanticen que el siguiente gerente general, presidente del directorio van a ser personas competentes. Decir privaticemos todo no es tan fácil, no hay una bala de plata para Petroperú, aunque la consultoría de ADL apunta a rutas razonables.

Ahora, no se habla del rol que ha tenido Perupetro en la adjudicación de lotes, y mi percepción es que la forma como se trata de aliviar la presión financiera es a través de la adjudicación de estos lotes (a Petroperú) y cuando no hay claramente ninguna espalda financiera (de esa empresa) para asumirlos, allí hay responsabilidad de Perupetro.

Cuando hablas de rescates de US$2,000 millones (como pidió la empresa) son cifras obscenas, la pregunta es qué compramos los peruanos con eso, por lo menos transparencia, sino tienes un problema de largo plazo, ya fiscal.

Carlos Paredes: Este mes aún se hacían pruebas a la refinería

OM: ¿Cuál es la situación de Petroperú a nivel financiero?

Carlos Paredes (CP):Un problema es como dice el informe de ADL, que el valor patrimonial de Petroperú es negativo (entre -US$1,880 millones y -US$1,593 millones), lo que quiere decir que el accionista, el Estado, ya perdió esa plata y tendrá que hacer frente a esa deuda. Otro problema es que la liquidez de corto plazo de Petroperú es muy grave, tiene más de US$500 millones de deuda de corto plazo vencida con proveedores. La nueva gestión de Petroperú y del Minem y el MEF lo que tienen que hacer es minimizar pérdidas hacia futuro.

OM: ¿Era necesario hacer la modernización de la refinería de Talara?

CP: La nueva refinería, lejos de ser el salvador, es el causante de la crisis en que está la empresa. Mucha gente señala que el entonces presidente (Ollanta) Humala es el responsable de esto, creo que no es así, la modernización de esa planta empezó a evaluarse desde los años 90; el 2008 se encargó a ADL hacer un estudio de factibilidad de esa modernización, pero ello implicaría una inversión mucho menor que la que se terminó haciendo. Cuando yo (siendo presidente de Petroperú) estuve evaluando la destrucción del patrimonio (de la empresa), y gracias al control concurrente de Contraloría, salieron (a la luz) algunos problemas, como el hecho de que habían ocultado parte de los costos de la refinería, como es el costo de transporte y mantenimiento, para hacerla más rentable, sólo en el papel.

Me dicen, y esto no lo puedo decir con certeza, que habría un estudio de ADL que recomendaba no hacer esa refinería como se hizo y que eso fue guardo bajo siete llaves, y eso es un tema que las nuevas autoridades tienen que investigar.

Yo siendo presidente haciendo la investigación que hice jamás me enteré del tema, porque lo que uno encuentra adentro, es la cohesión de una gerencia, lo que yo llamo la gran cofradía, que se siente la dueña de la empresa, y gestiona la empresa a espaldas de los accionistas, que somos todos los peruanos.

OM: ¿La nueva refinería será el salvavidas de Petroperú a mediano plazo, al 2025 o 2026?

CP: Lo esencial ahora es poner la refinería a producir bien, (pero) sería bueno que nos digan la verdad, si la refinería está funcionando al 100% o no, el año pasado se llegó al 100% varias veces, y le han hecho a la presidenta de la república inaugurar (la planta) a fines de diciembre (diciendo) por enésima vez (que está) al 100%, pero las pruebas de garantía se estaban haciendo (recién) en febrero de este año, y la producción que reporta el Minem te demuestra claramente que en diciembre no estabas al 100%, esto es una cultura de no decir la verdad, y no es de un directorio en particular.

Pedro Francke fue ministro de Economía y Finanzas en los primeros meses del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: archivo GEC)

Pedro Francke: Es una buena opción incluir accionistas privados

OM: ¿porqué no se hace la esperada reorganización de Petroperú?

Pedro Francke (PF) : El informe de ADL es buena base para conocer que está pasando. Concuerdo que la parte de gobernabilidad es lo más importante, la financiera también. Hay que resaltar este cambio realizado la semana pasada, hay dos accionistas, pero todos saben que el que tiene 60% de las acciones (el MEF) es el que manda, y el que tiene 40% (el Minem) tiene rol secundario.

Un buen plan es que (como se plantea en el informe de ADL) haya accionistas privados (en Petroperú) yo creo que esa una buena opción. Eso requiere tener reglas muy claras respecto de los derechos de los accionistas privados y cómo funciona el directorio, porque nadie va a poner plata a algo que no está bien manejado. Es un mecanismo importante para tratar de asegurar que eso funcione.