Para Miguel Sánchez-Moreno, socio de Rosselló Abogados, el procedimiento establecido por la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) indica que, una vez transcurrido el plazo de 90 días sin que terceros muestren interés, lo correcto es proceder con la adjudicación directa al proponente.

No obstante, el experto en proyectos de APP dejó en claro que esta es una decisión que le compete al consejo directivo de ProInversión. “No existe un plazo regulado en la norma (para la buena pro)”, subrayó.

¿Se podría aplazar la convocatoria para terceros interesados? Sánchez-Moreno sostuvo que, conforme a la norma, no está previsto un aplazamiento. “ ProInversión tiene todo el derecho de tomarla decisión de seguir adelante con el proyecto o, incluso, cancelar si fuera el caso ”, puntualizó a este medio.

¿Irregularidades?

Según el abogado Lucas Ghersi, que asesora a la Municipalidad de Marcona, no se habrían presentado terceros interesados porque el proyecto está diseñado para que no haya “competencia”, debido a que piden US$ 172 millones de patrimonio, que equivale el 63% de la inversión referencial. “Ese monto es mayor que cualquier otro proyecto, incluyendo el Muelle Norte y Sur del Puerto del Callao”, indicó a este medio.

Además, el letrado enfatizó que de por medio hay una acción de amparo que presentaron la comuna de dicho distrito y varios grupos de sindicatos ante la Corte Superior de Ica, para “frenar” la licitación porque -a su criterio- “vulneraría y amenazaría de manera flagrante los derechos fundamentales” con las irregularidades.

Entre las observaciones, Ghersi mencionó que en agosto del 2023 se sacó un nuevo Plan Maestro del puerto de Marcona, dejando sin efecto los anteriores. Indicó que había uno del 2018 que formuló una empresa consultora de Bélgica. Además, reiteró otras observaciones sobre el proyecto. Sin embargo, recordemos que ProInversión negó estas afirmaciones con el argumentó que el último Plan Maestro era del 2008; es decir, desfasado.

En esa línea, pidió una mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros y la población, para aclarar los puntos relevantes. En el caso de otorgarse la buena pro a la empresa proponente Jinzhao, el abogado expresó que seguirán realizando las denuncias del caso a las instancias correspondientes.

Fondo social

ProInversión tiene claro que este puerto, que contempla una inversión de US$ 405 millones, será un gran beneficio para Ica y sus zonas de influencia (Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Cusco). Además, porque contará, de manera obligatoria, con un fondo social del 3% de los ingresos brutos que genere.

Esto es casi S/ 12 millones anuales, y si se multiplica por el plazo de la concesión, que son 30 años, se estaría hablando de S/ 360 millones, que serán dirigidos a obras de necesidad en el distrito, como agua, saneamiento, educación, salud, entre otros.

Precisó que se identificó que la demanda de la zona de influencia son los minerales. En esa línea, se diseñó el terminal para tener dos muelles: uno destinado para carga de minerales y el otro multipropósito.

El nuevo terminal marítimo también permitirá viabilizar el ferrocarril Andahuaylas–Marcona, que será impulsado por el Estado peruano a fin de dinamizar el corredor minero del sur. Esta importante obra, es de aproximadamente US$ 5,000 millones y ya se vienen culminando sus estudios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Datos

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso inició una investigación sobre las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del puerto de Marcona.

El plazo de la concesión del Nuevo Terminal Portuario será de 30 años, contados desde la suscripción del contrato de concesión.

