De acuerdo con ProInversión, el puerto de Marcona es una iniciativa privada autofinanciada (IPA), bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), que contempla una inversión de US$ 405 millones.

En diciembre del año pasado se declaró de interés el proyecto, con ello los terceros interesados tienen plazo hasta el 19 de marzo para participar.

En conversación con Gestión, Luis del Carpio, director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, señaló que, hasta la fecha, no hay terceros interesados, pero -por experiencia de otros procesos de licitaciones portuarias- los postulantes a veces esperan hasta el último momento para inscribirse.

Como va el proceso, todo parece indicar que se realizaría una adjudicación directa desde el 20 de este mes. En este caso sería al proponente, la compañía de capital chino Terminal Portuario Jinzhao Perú. El concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del nuevo terminal.

Terminal Portuario Jinzhao Perú es una subsidiaria de la empresa china Jinzhao Mining, una compañía minera dedicada a la exploración y producción que se estableció en Perú en 2009. En la actualidad, está llevando a cabo un proyecto minero de extracción de hierro en Pampa de Pongo, ubicado Arequipa.

Luego de la firma de contrato de licitación hay un plazo para que el concesionario haga los estudios definitivos de ingeniería, que serán presentados a la Autoridad Portuaria Nacional (APN). En base a estos informes, la empresa tiene que acreditar la aprobación del estudio de impacto ambiental detallado. Con estos dos elementos, se presenta una solicitud de cierre financiero.

Según el cronograma de plazos máximos, la construcción del puerto podría empezar en el 2026 y demoraría entre uno o dos años. En ese sentido, su puesta en operación sería a fines del 2028, pero prevén que se adelantará, comentó ProInversión.

LEA TAMBIÉN: Terminal Portuario de Marcona generará fondo social para población de la zona.

Fondo social

Del Carpio dejó en claro que futuro terminal San Juan de Marcona será un puerto público y contará, de manera obligatoria, con un fondo social del 3% de los ingresos brutos que genere.

Esto es casi S/ 12 millones anuales, y si se multiplica por el plazo de la concesión, que son 30 años, se estaría hablando de S/ 360 millones, que serán dirigidos a obras de necesidad en el distrito, como agua, saneamiento, educación, salud, entre otros.

Además, dinamizará la economía de las regiones de Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Apurímac. “Aumentará el PBI real de hasta S/ 38,000 millones anuales en esas zonas de influencia”, estimó.

Otros beneficios

Si bien Chancay podría atender aproximadamente 34 millones de toneladas, el funcionario indicó que en San Juan de Marcona se contempla al inicio una demanda de promedio anual de 20 millones de toneladas, pero hay un potencial de más de 40 millones de toneladas, en función de los proyectos mineros que están en espera de que exista el puerto.

Precisó que se identificó que la demanda de la zona de influencia son los minerales. En esa línea, se diseñó el terminal para tener dos muelles: uno destinado para carga de minerales y el otro multipropósito.

“Hay proyectos mineros, por más de US$ 15,000 millones, en la zona de influencia (Arequipa, Apurímac y Ica) que están esperando una solución logística como esta para que puedan entrar en operación”, remarcó.

El representante de ProInversión indicó que este nuevo terminal marítimo permitirá viabilizar el ferrocarril Andahuaylas–Marcona, que será impulsado por el Estado peruano a fin de dinamizar el corredor minero del sur. Esta importante obra, es de aproximadamente US$ 5,000 millones y ya se vienen culminando sus estudios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Próximamente seguro entrará a nuestra cartera”, dijo.

Identificación de proyectos mineros en zona de influencia del nuevo Puerto de Marcona Proyecto Región Producto Inversión Zafranal Arequipa Cobre US$ 1,263 millones Los Chancas Apurímac Cobre US$ 2,600 millones Trapiche Apurímac Cobre US$ 1,038 millones Antilla Apurímac Cobre US$ 250 millones Chalcobamba Fase 1 Apurímac Cobre US$ 130 millones Cotabambas Apurímac Cobre US$ 1,486 millones Don Javier Arequipa Cobre US$ 600 millones Haquira Apurímac Cobre US$ 1,860 millones Hierro Apurímac Apurímac Hierro US$ 2,900 millones Pampa de Pongo Arequipa Hierro US$ 1,781 millones Reposición Inmaculada Ayacucho Oro US$ 1,319 millones Tía María Arequipa Cobre US$ 1,400 millones Fuente Cartera de proyectos 2024 del Minem

LEA TAMBIÉN: Chinecas da paso para su destrabe con la buena pro de perfil técnico

Para la Cámara de Comercio de Marcona, hay una gran expectativa con este proyecto porque por más de 20 años la población espera la ejecución del nuevo puerto, debido a que beneficiará a los 18,000 habitantes de dicha localidad. También apuntó que se impulsará los sectores como la minería, pesca y agricultura.

“Queremos industrializar la pesca y demás productos derivados, para su exportación”, refirió Jorge Luis Falconi, presidente de la Cámara de Comercio de Marcona, quien agregó que en la etapa de construcción del puerto de Marcona se generaría 2,000 puestos de trabajo.

Resaltó que el fondo social es lo más atractivo del proyecto del puerto de Marcona, con ese 3% de las utilidades totales se podrá ir cerrando brechas. “Nuestra prioridad es salud y agua”, acotó.

“Irregularidades”

Si bien desde ProInversión y otras entidades ven un gran beneficio para el país con el nuevo puerto, la municipalidad de Marcona se mostró en contra de la licitación, debido a que habrían “graves irregularidades” -a su consideración- en el proceso que lleva ProInversión.

Joel Rosales Pacheco, alcalde de dicha comuna, sostuvo que un grupo de sindicatos de construcción presentaron una demanda de amparo, que ya fue admitida por la Corte Superior de Ica. Esta tiene como propósito suspender la licitación del terminal San Juan de Marcona, que sería el 20 de marzo, porque dicho proyecto de inversión “vulneraría y amenazaría de manera flagrante los derechos fundamentales”.

Entre las observaciones, Rosales mencionó que hay indicios que el proceso de licitación está dirigido para que gane la empresa china Jinzhao. Si alguna empresa quiere competir con el proponente debe tener un patrimonio de US$ 170 millones, que es el 63% del monto de inversión.

Contó que en el 2018 había un Plan Maestro de cómo se tenía que desarrollar el terminal de Marcona, pero el año pasado lo cambiaron totalmente. Inicialmente se proyectaba cinco muelles, pero ahora solo se contempla la edificación de dos.

“En uno de los muelles servirá para sacar específicamente hierro y el 97% de la carga minera sería de Jinzhao, a pesar de que es un puerto público”, remarcó.

También mencionó que la inversión prevista inicialmente era de US$ 581 millones, pero con el cambio es de US$ 405 millones. “Están malbaratando la bahía de Marcona”, apuntó.

Además de las observaciones mencionadas, el alcalde de Marcona afirmó que el 90% de la población local rechazó el estudio de impacto ambiental. Esto se debió a que el informe indicaba que no había recursos de importancia, mientras que la comunidad sostiene que sí existen recursos hidrobiológicos -como los erizos y algas marinas- que serán afectados por el proyecto.

“La gente quiere un puerto verde, que proteja el medioambiente y tenga responsabilidad social. Lo que buscamos es que, si este puerto es público, la empresa que gane, no puede llevarse el 97% de carga, sino tiene que ser multipropósito porque también tenemos agroindustria”, anotó el burgomaestre, quien añadió que la población de Marcona realizará un paro el 19 de marzo.

Respuesta a los cuestionamientos

Al respecto ProInversión respondió los cuestionamientos. Señaló que siempre actúan de manera igual en todos los procedimientos “sin favorecer a nadie”. Explicó que en los proyectos portuarios uno de los criterios es pedir un patrimonio en función al tamaño del proyecto.

“No permitimos que cualquiera se presente en un concurso porque es una infraestructura pública. Por ejemplo, en el concurso del Terminal Muelle Norte del Callao pedíamos que quien se presente tenga un patrimonio de US$ 400 millones, en Muelle Sur se pidió US$ 200 millones. En este caso de Marcona hemos pedido US$ 170 millones, que es más bajo que otros puertos”, subrayó Del Carpio.

Con respecto al Plan Maestro, el funcionario de ProInversión expresó que es algo referencial y en el caso de Marcona fue aprobado en el 2008, por lo que se necesitaba actualizar ante evidente desfase.

“Dicen que en el 2018 se aprobó un Plan Maestro, pero eso es mentira, no existe. Probablemente haya existido una idea o un proyecto en ese año”, agregó. También descartó que el proponente tendrá una carga del 97% para uno de los muelles.

“Hay una acción de amparo que presentaron uno sindicatos. Nosotros estamos bastante extrañados porque hemos estado en Marcona, la población quiere este puerto cumpliendo con las normativas ambientales y así se realizará. Creemos que hay un grupo de interés privado fuerte que tratan de manipular. Confiamos que esto no se paralice (la licitación) porque no se vulnera ningún derecho de nadie, creemos que no va a prosperar”, aseveró.

Datos

El plazo de la concesión del Nuevo Terminal Portuario será de 30 años, contados desde la suscripción del contrato de concesión.

El terminal en Marcona podrá atender el embarque y desembarque de graneles sólidos, líquidos, carga fraccionada y carga en contenedores, entre otros servicios.

El puerto contará con control aduanero (Sunat), Migraciones, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Policía antidrogas, entre otras entidades.

Te puede interesas notas de ProInversión

Red Dorsal: MTC encargó a ProInversión estudio para impulsar operación definitiva

ProInversión: estos son los proyectos eléctricos que serían adjudicados en 2024

Teleférico de Choquequirao será la inversión turística en APP más grande

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.