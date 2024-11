La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Gobierno Regional de Loreto identificaron 22 proyectos que podrían desarrollarse mediante inversión pública privada. De ellos, se han priorizado nueve en Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activos (PA) por US$ 1,722 millones.

La agencia organizo el Foro Loreto Invierte, donde el gobernador Regional, Jorge Chávez Silvano, presentó una cartera de proyectos para modernizar la infraestructura y los servicios en hospitales, carreteras, proyectos turísticos, servicio educativo y de salud que se desarrollarán mediante inversión público – privada.

Explicó que entre los nueve proyectos priorizados en Asociación Público-Privada y Proyectos en Activos destacan la Interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante una línea de transmisión en 220 kV y subestaciones asociadas (US$ 781 millones), así como la construcción del Terminal Portuario Internacional de Iquitos (US$ 200 millones).

También mencionó el gaseoducto virtual para Iquitos y la masificación del gas natural en Loreto (US$ 52 millones), la construcción de la Carretera Saramiriza – San Lorenzo (US$ 124 millones) y del Servicio de Transatibilidad Vial Interurbana: Nauta – San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón (US$ 534.8 millones), respectivamente.

Es importante destacar que el Gobierno Regional de Loreto encargará a Proinversión, a través de un convenio, el desarrollo de la operación y mantenimiento de tres hospitales bajo la modalidad de APP. Se trata de los hospitales en Iquitos Cesar Garayar García, Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias y Santa Gema de Yurimaguas, que en conjunto podría significar US$ 2.4 millones de inversión.

En tanto, el mejoramiento del Parque Turístico de Quistococha se realizará mediante Proyectos en Activos con una inversión de US$ 28 millones.

Obras por Impuestos

Por otro lado, la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles, refirió que con el Gobierno Regional de Loreto se identificaron 13 proyectos de inversión bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), de las cuales, ocho han sido priorizados por S/ 134 millones.

Miralles destacó que esta modalidad de inversión permite avanzar más rápido en el cierre de brechas que existen en educación, salud y seguridad ciudadana en Loreto, con lo cual la agencia contribuye en brindar asesoría técnica a funcionarios del Gobierno Regional para poder viabilizar obras de alto impacto social.