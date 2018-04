Producir medicinas resulta 10% más caro que productos importados

La exoneración de impuestos a la cadena de importación de medicamentos usados para combatir el cáncer, la diabetes o el virus VIH, que se aplicó en su momento con la idea de abaratar esos medicamentos, no solo no se ha reflejado en menores precios a los pacientes, sino que ha propiciado una merma constante en la producción nacional de medicinas.

Así lo advirtió José Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), quien en diálogo con Gestión señaló que dicha exoneración tributaria ha llevado a que producir los mencionados medicamentos en el Perú resulte hasta 10% más caro que las mismas medicinas importadas, cuya calidad además no estaría comprobada, según dijo.

Recordó que en el país la cadena de importación de dichas medicinas está exonerada del pago de derecho a la importación, del IGV y de derechos ad valorem, incluyendo las cajas, embalajes y el transporte de dichos productos.

En cambio, la industria nacional, cuando fabrica esos mismos productos, debe pagar impuestos en toda su cadena desde que sale de los laboratorios hasta que llega al mercado, situación que la pone en desventaja frente a los importadores, le resta rentabilidad y competitividad.

Mercado

Explicó que tal condición de desventaja llevó a que cada vez menos laboratorios nacionales produzcan en el país y que más bien lo hagan en otros países, de forma que hoy el 70% del consumo nacional sea importado y solo 30% nacional.

Vale indicar que, según cifras del INEI, la producción de la industria farmacéutica ha venido cayendo sostenidamente desde el 2013, si bien en el 2017 logró un freno en su caída al crecer 10%. En enero último creció 5.6%.

Silva, precisó que el Perú importa hoy cerca de US$ 1,300 millones en medicinas y solo exporta por US$ 69 millones, en promedio, por año; con la diferencia que las medicinas importadas, además, no pasan por control de calidad para su ingreso al país, como sí exigen las autoridades sanitarias locales a la producción nacional.