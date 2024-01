Precios en Lima: los cinco productos que presionaron al alza en el 2023.

Tal como ya se había anunciado, la inflación no entró al rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (entre 1% y 3%) al cierre del 2023. Sin embargo, quedó cerca -aunque no tanto como lo esperado-: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana se incrementó 3.24% en el periodo enero y diciembre del año pasado , su menor nivel tras dos años de ‘dispararse’ (2021: 6.43%; 2022: 8.46%), según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A mediados de diciembre pasado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, había proyectado que la inflación cerraría el 2023 en 3.1%.

¿Qué productos incidieron en el resultado del año pasado? El INEI reconoce cinco. El principal es el menú en restaurantes, que en el 2023 subió 5.98% . De hecho, el tema va más allá, pues según la data el rubro de restaurantes y hoteles se incrementó 6.46%, alza en la que contribuyeron los mayores precios en el servicio de comida en restaurantes como desayuno (9.4%), sánguches (7.4%) y el menú; además de platos a la carta como platos criollos y regionales (8.3%), lomo saltado (8.0%), caldo de gallina (7.8%), pollo a la brasa (7.4%), ceviche (7.0%), chicharrón de chancho (6.7%), platos chifa (6.5%) entre otros.

Todo esto está relacionado con el precio de los alimentos, que cerró el 2023 con un incremento de 3.74%.

Otra de las razones para el resultado de la inflación del año que se fue es el pasaje en taxi, que subió 9.65%, “alza registrada principalmente a fin de año”, detalla INEI.

El pollo eviscerado ocupa el tercer lugar, con un incremento de 8.83%. Este alimento enfrentó este año a diferentes embates como la gripe aviar y el alza de costos , lo que impactó además en el precio del huevo. En detalle, se registraron incrementos en alas (8.5%), pierna (7.6%) y pechuga (5.7%).

La pensión enseñanza no estatal subió 10.11%. En detalle, se puede ver incrementos en la pensión enseñanza no estatal-inicial (10.3%), pensión enseñanza no estatal-primaria (10.1%) y pensión enseñanza no estatal-secuntaria (10.4%).

Finalmente, el choclo subió 83.33% en el año. Un producto que no solo es el quinto con mayor incidencia en el resultado del 2023, sino que es el del mayor incremento en el año en Lima Metropolitana.

Cabe recordar que diferentes cultivos, incluso aunque no hayan tenido tanta incidencia en la inflación del 2023, han tenido incrementos considerables en sus precios. Esto se explica por el impacto del fenómeno de El Niño y las sequías que tuvo sobre el sector agrícola. Por ejemplo, además del choclo, se “destacó” el mango (50.10%), maíz seco cancha (47.08%), olluco (45.44%), fresa (39.24%), coliflor (29.78%), ají amarillo escabeche (28.53%) y zanahoria (24.36%).

Inflación, Lima Metropolitana, productos, diciembre 2023.

