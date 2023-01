Al respecto, Ronal Hermoza, presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Cusco, comenta a gestion.pe que en los últimos 15 años el sector inmobiliario ha construido entre 1,200 a 1,500 departamentos por año.

“Cusco es un lugar en dónde el precio del terreno es excesivamente caro. En los cerros el precio del terreno no baja de US$ 300 por metro cuadrado y en las zonas céntricas llega a US$ 4,000 o US$ 5,000 por metro cuadrado”, destaca.

Además, Hermoza indica que el crecimiento en estos momentos del sector inmobiliario se concentra la parte sur de la región, ya que es la zona más plana y con mayor facilidad de construcción. “Es dónde se están realizando un mayor número de construcciones inmobiliarias y la que más esta creciendo en demanda”, añade.

En ese sentido, el presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Cusco precisa que algunos de los distritos más demandados en Cusco para el desarrollo inmobiliario son Wanchaq, San Sebastián, Larapa y San Jerónimo.

Respecto a los precios, detalla que un departamento de unos 70 m2 aproximadamente en una de estas zonas puede costar unos US$ 50,000.

TAMAÑO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

Ronal Hermoza detalla que hay una zona intangible en Cusco, que es la zona central, en dónde normalmente no se pueden construir propiedades de más de tres pisos . Esto hace que estas zonas sean más caras por las restricciones en cuánto a la construcción.

“ El cercado de Cusco es la zona intangible, que tiene alrededor de unas 40 cuadras. A partir de Wanchaq ya se pueden hacer construcciones de cinco o seis pisos ”, especifica el ejecutivo a gestion.pe.

Las zonas aledañas a la Plaza de Armas de Cusco forman parte de la zona intangible. (Foto: Andina)

“Ahora, hay otras zonas en dónde se pueden construir entre ocho y 10 pisos, que son las zonas de Magisterio, Santa Mónica y Huáncar, dónde se permite construir una mayor cantidad de pisos”, agrega.

Asimismo, en las zonas que van alejándose del centro, es mayor la cantidad de pisos que se pueden levantar.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

El presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Cusco comenta que la crisis actual viene afectando a todo el país, sobre todo la zona sur. Esto ha generado que en Cusco hayan disminuido los costos de algunas propiedades, “lo cual hace que sea un buen momento para comprar”.

“ En la zona del Valle Sagrado, por Urubamba y Calca, han disminuido enormemente los precios. Yo pienso que deben haber caído los precios entre un 25% y 30% ”, detalla.

En ese sentido, Hermoza explica que por ejemplo, si uno tenía una casa de 1,000 m2 y el terreno valía por metro cuadrado US$ 2,000, la propiedad estaría valorizada en US$ 2 millones. “Ahora el metro cuadrado debe haber disminuido a US$ 1,500 o US$ 1,200 el metro”, destaca.

“Allí (Valle Sagrado, Urubamba y Calca) se hicieron tremendas inversiones en hoteles muy grandes, pero en estos momentos hay personas que creen que no se va a solucionar este problema pronto y prefieren vender sus propiedades e irse, por lo cual se pueden conseguir mejores precios”, añade el directivo.

Asimismo, menciona que en la misma ciudad de Cusco también hay hoteles que están casi quebrados, por lo cual son una oportunidad para aquellas personas que quieran invertir en estos negocios, siempre pensando que puede mejorar la situación.