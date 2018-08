Precio del cobre cayó 0.8 % en la semana, por apreciación del dólar

El precio del cobre cayó esta semana respecto de la anterior, tras cerrar el viernes en US$ 2.776 por libra, principalmente a causa de la apreciación que ha experimentado el dólar por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, afirmó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El dólar alcanzó esta semana su máximo valor en 13 meses, y el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sigue en el centro de las preocupaciones de los productores de cobre, precisó Cochilco en su informe semanal de mercados, que revisa diversos factores relacionados con el precio del principal producto chileno.

Lo anterior, pese a que el mercado parece haber neutralizado los efectos de una nueva alza de aranceles a productos chinos por parte de Estados Unidos, así como una prevista subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense el próximo mes, señala el texto.

No obstante, el mercado ha ignorado señales que apuntan a un alza en el precio del cobre, como una disminución de los inventarios en las bolsas de metales y una potencial reducción de la oferta si estalla la huelga en la minera chilena Escondida, advirtió Cochilco.

Además, las importaciones de cobre de China, el principal consumidor del metal, no dan señales de debilidad, como lo evidencian las cifras de julio, acotó.

Durante agosto, el precio ha fluctuado en una banda de unos diez centavos de dólar, de entre US$ 2.75 y US$ 2.85 por libra y, según el informe, con una alta probabilidad se mantendría en ese rango si no se modifican las condiciones de riesgo global en el corto plazo.

Durante la semana, los inventarios de cobre almacenados en las bolsas de metales disminuyeron 3.5%, equivalentes a 22,049 toneladas, respecto del viernes de la semana pasada.

En lo que va del año, no obstante, los inventarios acumulan un alza de 11.7%, hasta las 606,104 toneladas