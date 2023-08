La presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), María Julia Aybar, afirmó que dichas empresas son de capitales peruanos y extranjeros, y buscan impulsar la producción petrolera.

“Por lo menos hay una empresa (interesada) por cada uno de estos lotes”, comentó a Gestión, tras indicar que la inversión de dichas compañías en esas operaciones de la cuenca de Talara (Piura) superaría los US$ 145 millones.

Dicho monto fue el comprometido en la reciente licitación de los lotes V y VII. Sin embargo, los lotes I, VI y Z-2B tienen una magnitud mayor y demandarían un presupuesto más alto, explicó Aybar.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) adelantó que estos campos petroleros serían asignados directamente a Petroperú sin la necesidad de operar con un socio. En ese caso, la representante gremial advirtió que tal acción atentaría contra las normas legales vigentes.

“De concretarse esta medida en los próximos días, se vulnerarán los principios fundamentales de libre competencia e igualdad de trato que se encuentran amparados constitucionalmente, afectando la transparencia que debe regir a toda administración gubernamental”, precisó.

Recordó que la normativa actual establece que Petroperú debe asociarse con otra empresa para operar lotes petroleros. Asimismo, la adjudicación de los mismos debe darse en procesos abiertos a la competencia.

Inversiones en hidrocarburos, ¿seguirán creciendo?

En el 2022, la inversión total en hidrocarburos en Perú creció 32.6% a US$ 325.7 millones y, el primer cuatrimestre del 2023, lo hace en 47%. Así, ¿el desembolso en este sector seguiría al alza al cierre del año?

Para Aybar, la confianza y la inversión en el sector podrían verse afectadas en los próximos meses. Según consideró, señales poco favorables como la intención de entregar lotes de forma directa a Petroperú, desalentarían la apuesta de más petroleras privadas.

Asimismo, anotó que la situación económica de esta empresa estatal —que podría asumir lotes que demandan inversión— no es la mejor. En el segundo trimestre del 2023, sus ingresos caen 41%.

Más allá del desembolso total que pueda atraer el sector al cierre del 2023, alertó que la participación del gasto de exploración es mínima (US$ 1 millón dentro de los US$ 92.6 millones de enero a abril). Al ser una inversión de alto riesgo, recalcó que el Estado debe dar mensajes de confianza para atraer ese tipo de capital.

A favor de Petroquímica y dudas en gas al sur

Sobre el nuevo impulso al proyecto de la petroquímica para producir fertilizantes, la presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Snmpe, María Julia Aybar, calificó tal anuncio -realizado por la presidenta Dina Boluarte- como una buena noticia, pues el país ha estado esperando su desarrollo desde hacen varios años. Asimismo, refirió que en el gremio minero energético conocen del interés de empresas por concretar tal iniciativa. Sin embargo, respecto a la intención de expandir la distribución de gas natural hacia las regiones del sur oriente vía gasoductos virtuales (cisternas), cuestionó que todavía no se conozcan los estudios de demanda y los mecanismos que harían viable la propuesta para su licitación prevista este año. En su momento, recordó que el proyecto Siete Regiones -que tenía la misma finalidad- no prosperó precisamente porque la demanda no hacía factible la inversión. En ese caso, opinó que el Estado debería asumir el gasto con los propios recursos que recauda de las empresas del sector.

Aumento conservador de inversiones

Erick García, experto y ex director general de Hidrocarburos del Minem

La inversión en hidrocarburos se ha incrementado con la operación de Petrotal, que ha aumentado su producción y eso implica inversión. Es un crecimiento conservador, pero demuestra que el ambiente está mejorando.

Sin embargo, hay condiciones en las cuales trabajar. Hay que tener regalías más competitivas, una ventanilla única para agilizar los trámites y abordar el aspecto social. El Estado ha tenido interés de cerrar brechas sociales, pero solo vemos intervenciones por sector. Si logramos mejorar esas condiciones, podemos dar un salto en inversiones.

En tanto, la adjudicación de los lotes del norte viene en una coyuntura especial. Perú tiene la necesidad de tener seguridad energética y la entrega de estos lotes a Petroperú podría ayudarlo a cumplir esa misión, pero habría que estar seguro de que puede operarlos de forma eficiente.

Una consultora antes ya había planteado la necesidad de una reducción importante de personal y separar líneas de negocio, a fin de ser lograr más eficiencia. Ahora Petroperú tiene un nuevo plan de reestructuración. No veo mal darle los lotes, siempre y cuando la empresa esté bien reestructurada. Más allá de estar facultada o no, tiene que estar bien capacitada.

