Perú promueve proyectos de inversión en Tokio por US$ 1,200 millones

El proyecto para construir 10 depuradoras de aguas residuales es de US$S 300 millones, las Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable se estima en US$ 600 millones y el plan de masificación del uso del gas natural es de US$ 350 millones.

(Foto: USI)