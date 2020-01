Suman 274 los productos de agroexportación no tradicional –con mayor valor agregado que los productos tradicionales- que el Perú envía al mundo, de acuerdo con los registros de enero a noviembre del 2019, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

Dichos productos y sus derivados representaron 575 partidas de exportación, con 145 países de destino, e involucraron a 2,043 empresas en el mencionado periodo.

La suma de agroexportaciones no tradicionales ascendió a US$ 5,536’786,216 durante los 11 primeros meses del año pasado, un monto 6.6% superior al alcanzado en el mismo periodo del 2018, que fue de US$ 5,170 millones.

Los cinco productos top de agroexportación no tradicional son la palta (fresca o seca), los arándanos (rojos o azules, y demás frutos del género Vaccinium), las uvas frescas, los espárragos (frescos y refrigerados) y los mangos.

En lo que respecta a su crecimiento, destacaron los arándanos, cuyos envíos sumaron US$ 732′085,946 en dichos meses, con lo que experimentaron una tasa de crecimiento de 55.68% con respecto al mismo periodo del 2018 y obtuvieron una participación de 13.15% de las agroexportaciones no tradicionales totales, según ADEX Data Trade.

En tanto, las uvas experimentaron un crecimiento de 23.55%, con envíos por US$ 599'688,193 y una participación de 10.77% en el segmento.

Con una menor tasa de crecimiento (5.16%), los envíos de espárragos (frescos o refrigerados) ascendieron a US$ 348'950,117 y representaron el 6.27% de las agroexportaciones no tradicionales; mientras los envíos de palta (fresca o seca) sumaron US$ 748'606,152, con un crecimiento de 3.75% y una participación de 13.45%.

Asimismo, la partida de mangos y mangostanes (frescos o secos), que tiene una participación de 3.61%, registró una caída de 0.29%, al sumar los envíos por US$ 200′769,077.