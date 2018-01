Perú acumula agroexportaciones por US$ 5,184 millones hasta noviembre y crecen 7.2%

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron entre enero y noviembre de 2017 cerca de US$ 5,184 millones, lo que significó un crecimiento de 7.2% en comparación al similar periodo de 2016 (US$ 4,833 millones), principalmente por los mayores envíos con valor agregado, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Al respecto, la gerente de Agroexportaciones de Adex, Paula Carrión, indicó que los envíos agrarios tradicionales (US$ 725.03 millones) sufrieron una caída (-5%) principalmente por la contracción del café (-5%) que concentra el 86.1% del total, pero que aún sufre las consecuencias de la roya.

Agregó que resulta seguir informando a los agricultores acerca de las buenas prácticas agrícolas, el uso de semillas certificadas y la renovación de plantaciones para incrementar sus exportaciones.

“Se debe fortalecer las capacidades de los actores de la cadena con información especializada que impulse la innovación y competitividad de las empresas”, expresó.

En ese sentido, detalló que Adex organizará distintos eventos a favor del sector como es el XIX Almuerzo Agroexportador, el I Foro del Desarrollo Sostenible de Achiote, la X Expoalimentaria, entre otros.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los productos agro primarios llegaron a 58 países. Los que lideraron el ranking fueron EE.UU. (US$ 196 millones 774 mil), Alemania (US$ 147 millones 557 mil) y Bélgica (US$ 63 millones 682 mil) que tienen una participación de 56.2%. Otros son Suecia, Canadá, Colombia e Italia.

Valor agregado

Por otra parte, el subsector agropecuario-agroindustrial alcanzó los US$ 4,459 millones (10% de crecimiento). Los productos más destacados son la palta (US$ 576.93 millones), uva (US$ 393.44 millones) y espárrago, que juntos tienen una participación del 29.9%. Les siguen el arándano y demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales.

Carrión resaltó la evolución de las frutas en conserva, que de sumar US$ 1.8 millones entre enero y noviembre en 2016, alcanzaron US$ 16 millones en el similar periodo del año pasado. Resaltan el mango y el durazno en esta presentación.

Detalló que los despachos de frutas frescas superaron los US$ 1,800 millones en ese periodo, registrando un crecimiento de 20% respecto al 2016. Los envíos de granada fresca ascendieron a US$ 55 millones, mientras que la naranja tangelo obtuvo un monto de US$ US$ 18 millones. Ambas registraron dinamismos importantes.



“Este subsector mantendrá su dinamismo si se promueven más capacitaciones que beneficien al agricultor. De esa manera, podemos ser más competitivos en los diferentes mercados”, dijo.

Otro aspecto imprescindible es continuar la apertura de mercados de interés y priorizados por el sector privado, y promocionar la canasta peruana en distintas ferias en coordinación con las Oficinas Comerciales (OCEX).

En ese periodo la oferta peruana con valor agregado llegó a 141 destinos. Los primeros del ranking son EE.UU., Países Bajos, y España, que de forma conjunta representan el 54.3% de estos envíos. Otros fueron Reino Unido, Ecuador, Chile y China. Algunos que crecieron de forma impresionante fueron Croacia (595.3%) y Egipto (515.5%).