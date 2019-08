Las exportaciones de pecanas peruanas llegarían al mercado chino el próximo año, como resultado de las gestiones para abrir los mercados del Asia a más productos peruanos, señaló el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro.

“Este año se abrió el mercado chino para la quinua, está por abrirse para la granada y el último trimestre del año pasado Senasa solicitó abrirlo para la pecana. Espero que, como máximo, el próximo año se esté abriendo este mercado para la pecana”, indicó a Gestion.pe.

En el 2018, los envíos de pecanas peruanas ascendieron a US$ 3′426,548 y se dirigieron a ocho destinos. El principal de ellos fue Hong Kong, que concentró exportaciones por US$ 2′664,484, seguido de Alemania (US$ 641,430) y Vietnam (US$ 117,424), según Promperú.

No obstante, los envíos del 2018 reflejaron una caída del 58% con respecto al año anterior, en que se alcanzó la cifra de US$ 8′231,382 100. De un año a otro se registró una significativa caída de los envíos a Hong Kong y Vietnam.

“La variedad que tenemos de pecana es muy apreciada en China y en el Asia en general. La apertura de estos mercados sería importantísima para seguir creciendo en los siguientes años”, añadió Amaro.

El cultivo de pecano es una planta originaria del sur de Estados Unidos y el norte de México. En el Perú, el principal departamento productor de este fruto seco es Ica. Se consume principalmente como aperitivo o se utiliza de ingrediente en la elaboración postres, como tortas, pasteles y helados.

Según indicó el directivo de AGAP, en la actualidad el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) está gestionando más de 150 protocolos que permitirán la apertura de mercados, principalmente del Asia, para diferentes productos.

Los principales destinos de las agroexportaciones peruanas en el 2018 fueron Norteamérica, con US$ 1,400 millones, y Europa, con un monto similar, informó AGAP. Los envíos al Asia, en cambio, registraron un monto bastante menor: US$ 400 millones.

“Tenemos que impulsar las aperturas en Asia. El Senasa busca apurar los accesos de todos nuestros productos a países asiáticos (Japón, Corea, Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas, entre otros), porque allí hay un gran mercado. Podemos vender mucho más incluso de lo que estamos vendiendo en los otros dos mercados (Estados Unidos y Europa)”, dijo Amaro.