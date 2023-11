El Banco Mundial define la “trampa de ingreso medio” como la situación en la que un país que solía ser de ingresos bajos, como el Perú, ascendió a considerarse de ingresos medios pero falló en converger al estatus de país de ingresos altos debido al alza en costos y el declive de la competitividad.

De acuerdo con su clasificación, Perú se encuentra en el grupo de países de ingresos medios-altos. En este grupo se encuentran aquellos países cuyo ingreso nacional bruto per cápita se encuentra en el rango de US$ 4,466 a $13,845. Actualmente Perú tiene un ingreso nacional bruto per cápita de US$ 6,770 y habría ingresado a este grupo desde el 2011.

“El punto de inflexión se dio durante la pandemia. Cuando se descompone el crecimiento potencial, el aporte de la Productividad Total de Factores (PTF) pasó de ser muy positivo a negativo. Pese a la recuperación del entorno internacional hemos tenido un crecimiento negativo de la PTF en los últimos años. Ese es el factor principal, normalizando por temas externos, que explica por qué el país se ha venido estancando”, explica Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.

La Productividad Total de Factores es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de incremento de los factores, como el capital, trabajo y tecnología.

“La tendencia decreciente de la productividad agregada de la economía peruana, y más aún, que su aporte haya sido negativo en los últimos años, es una señal de alarma. Si bien es cierto que invertir en más capital y aumentar la fuerza laboral puede generar crecimiento, ello ocurre hasta cierto límite”, explica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su Reporte de Inflación de setiembre.

Esto se traduce en la reducción del PBI potencial de la economía peruana, que actualmente se ubica en 2.3% para los próximos años, lejos del 6% calculado en el periodo 2002-2008 y del 5.3% para los años 2009-2015.

Los efectos económicos de la pandemia agudizaron esta situación, particularmente con el fenómeno conocido como enanismo empresarial. “Después de la pandemia se incrementa bastante el número de trabajadores en empresas más pequeñas que limita el desarrollo total del potencial de cada trabajador. En promedio, los trabajadores que se desarrollan en micro y pequeñas empresas tienen menor productividad que en las grandes o medianas”, sostiene Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

¿Qué hacer al respecto?

La palabra clave de los expertos consultados por Gestión es innovación . “Se le ha puesto mucho énfasis en políticas redistributivas que mellan las posibilidades de crecimiento y se ha ignorado el resto. Chile por ejemplo ha tenido una pugna redistributiva en los últimos años, pero no ha dejado de lado las mejoras tecnológicas y la innovación, por ejemplo en la exploración de litio”, señala César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN Graduate School of Business.

El gobierno actual y los que siguen tendrían que hacer un especial énfasis en combatir la informalidad. “Un primer frente es concentrarse en la productividad que se perdió tras la pandemia. Recuperar la calidad de los empleos, que la gente no tenga que recurrir a empleos mal pagados con horas insuficientes”, añade Herrera.

Además, no se debe descuidar la inversión en educación. “Lo que gastan los países de la OCDE está en torno al 6%, nosotros estamos entre 3% y 4%. La cantidad no ha venido de la mano de la calidad y eso se ve en logros de aprendizaje estancados. El marco presupuestal de educación se ha triplicado desde que yo estaba en el MEF. Esta apuesta presupuestal no tiene resultados”, resalta Castilla.

