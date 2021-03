Luego de retomarse horas atrás el diálogo que sostenían diversos gremios de transportistas de carga y en buses interprovinciales con autoridades del Gobierno para atender sus demandas, finalmente no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, por lo que los primeros mantenían la huelga indefinida que iniciaron este lunes.

Martín Ojeda, gerente del Gremio de Transporte Interprovincial del Perú, informó en Exitosa que no se llegó a acuerdo en uno de los puntos principales que constituye la plataforma de reclamos de los diversos gremios, como es la reducción del precio del diésel.

Refirió que si bien en la reunión el ministro de Transportes, Eduardo Gonzales, había expresado su respaldo a la propuesta para que Petroperú aplique el precio de referencia internacional del diésel, que publica el Osinergmin, representantes de la petrolera estatal no estuvieron de acuerdo.

Ojeda refirió que, de haberse aceptado la citada propuesta, el precio del diésel podría registrar una reducción de S/3.00 por galón, aunque señaló que los representantes de Petroperú indicaron que ello significaría sólo una reducción de S/0.40 por galón.

Por ello, indicó que al no ponerse de acuerdo, se optó por dar por concluida la reunión, y que los funcionarios indicaron que mañana se podría retomar el diálogo, pero que serían las autoridades las que convocarían a los dirigentes de los huelguistas.

MTC

Por su parte, luego de concluida la reunión, el ministro de Transportes, en declaraciones a los medios, reconoció que había justicia en el reclamo de reducción del precio del citado combustible, y que “en algunos momentos efectivamente ha habido una gran distancia entre el precio internacional del diésel y el precio que se tenía aquí en el Perú a través los diferentes grifos”.

Añadió que en las empresas que comercializaban combustible, esa distancia ya no va a existir “porque en este caso, a partir de Petroperú, el precio va a estar pegado al precio internacional del diésel, es una solución que se está tomando”. Acotó que ello soluciona un reclamo justo y que además permite que haya un precio adecuado ante el conjunto de la ciudadanía.

No obstante, indicó luego que en el país estamos regulados por el libre mercado, ni el gobierno ni el congreso pueden poner precios a los productos que se expenden en la economía del país.

“Los precios son regulados por el mercado; ellos (los transportistas) con justicia señalaban que había una diferencia entre el precio internacional de petróleo y la forma en cómo se expendía en Petroperú”, aseveró el ministro.

Añadió que, como hay dos empresas grandes (que comercializan el diésel -en referencia a Relapasa y Petroperú- “el efecto espejo, que ha sido ratificado por la presidenta ejecutiva de Indecopi; lo que tenía que verse es que el precio del petróleo esté pegado al precio internacional”.

En ese momento, el ministro indicó que esa (el que el precio de la petrolera estatal) esté pegado al precio internacional) esa es la decisión que se ha tomado desde el directorio de Petroperú, que siempre esté pegado al precio internacional del diésel, que no lo establece el Gobierno sino Osinergm lo publica semanalmente.

El ministro añadió que Petroperú ha puestos sus cifras, y que ellos quieren contrastarlas. “Que las contrasten y se verifique que el precio que sea internacional y la diferencia se ajuste. Creemos que eso es lo correcto, por eso vamos a esperar el análisis que hagan y mañana vamos a esperar las respuestas que se consideren”, puntualizó.

ISC

Otro punto de la agenda, la devolución del ISC al diésel a los transportistas, si bien fue planteado, no logró tampoco avances. Según Ojeda, ellos esperan resolver punto por punto su pliego de reclamos, y el primero, referido al del precio de dicho derivado, aún no está resuelto.

Sobre el tema, el ministro Gonzales declaró que se le ha ratificado (a los transportistas) que ahí hay un tema legal, “esto ha sido determinado por una ley y no nos corresponde a nosotros como poder ejecutivo modificar las leyes”.

Sin embargo, añadió, cualquier procedimiento legal tiene un espacio determinado, y que éste es un gobierno de transición, es corto, de emergencia, “y lo que buscamos es solucionar problemas de inmediato”.

Por eso, añadió, “le hemos planteado que las observaciones que tiene para que se les devuelva el 53% del ISC que lo establece a la ley, como tienen observaciones al reglamento, esas observaciones, todas, van a coger sus sugerencias y van a poder ser solucionadas”.

De otro lado, el ministro indicó que han reiterado a los transportistas el pedido para que cualquier protesta se desarrolle permitiendo la circulación de los vehículos, y sobre todo la circulación el oxígeno, ambulancias, medicinas.

“Hoy, en estos momentos, tenemos 1,100 refrigeradores en Cenares que tenían que ser distribuidos al conjunto de centros de salud del país para poder afianzar la cadena de frío y que no han podido ser distribuidos”, apuntó.

" Y que por lo tanto posponen y retrasan el proceso de vacunación, este es un tema grave. Por eso les hemos invocado a que cualquier protesta permita la movilización de las personas, las medicinas, oxígeno y el tránsito, que no provoque una crisis económica mayor, un daño mayor a las personas”, aseveró.

Finalmente, el ministro indicó que en el Gobierno hay la mayor predisposición al diálogo. “El llamado es que no se politice, que no se use este tema para terminar favoreciendo una u otra candidatura, que no se utilice este tema para generar inconvenientes en el país y generar un perjuicio para el conjunto del país. Necesitamos hoy del diálogo, del acuerdo y la concertación”, puntualizó.