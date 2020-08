El cierre de las fronteras internacionales y detener el turismo fueron acciones cruciales y necesarias para detener la pandemia ocasionada por el COVID-19. No obstante, el movimiento internacional “el amor no es turismo”, tiene la misión de reunir de manera segura a parejas binacionales y familias separadas por los cierres fronterizos alrededor del mundo a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Desde Perú, el colectivo -según informa- busca hacer un llamado al Gobierno para que emita disposiciones que autoricen el reinicio gradual de vuelos internacionales a destinos selectivos y con una periodicidad mínima. De esta manera, los peruanos afectados por estas restricciones podrán hacer uso de estos vuelos para reencontrarse con sus seres queridos.

El colectivo propone al Gobierno peruano que cada persona que ingrese o retorne al territorio nacional se sujete a la presentación de una declaración jurada que garantice el cumplimiento de una cuarentena obligatoria y realizarse una prueba molecular en un laboratorio privado, ambos financiados con recursos propios del ciudadano.

Recuerda que países de la región como Brasil, Ecuador y México tienen actualmente sus fronteras abiertas.

Además, el Gobierno chileno y argentino, a pesar de no tener las fronteras abiertas para extranjeros, no limitan el ingreso o salida internacional de sus propios ciudadanos. Asimismo, hay aerolíneas que vienen operando rutas comerciales como por ejemplo: American Airlines.

“Si mi país no me permite viajar en los próximos días, mi novio no podrá presenciar el nacimiento de su futura hija, a pesar de que Holanda ha emitido excepciones para que las parejas de holandeses en nuestra situación puedan reencontrarse en su territorio”, afirmó Stephani Joani Ccallo, una de las peruanas afectadas, quien se encuentra en su sexto mes de gestación.

Cabe resaltar que, la propuesta del colectivo incluye vuelos internacionales con destinos selectivos a países de América y Europa cuyas fronteras se encuentran abiertas o permitan el ingreso de extranjeros que mantengan una relación binacional o familiar con sus ciudadanos o residentes.

Paralelamente se propone que estos vuelos se den con una periodicidad mínima. Por destino se requiere tres vuelos por semana, lo que representa una reducción aproximada al 15% de las operaciones de las aerolíneas.